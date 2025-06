PUBBLICITÀ

Il caso sottoposto alla Corte internazionale di giustizia sarà il più grande della storia e probabilmente aiuterà le nazioni vulnerabili a combattere l'impatto devastante del riscaldamento globale.

Dopo anni di pressioni da parte delle nazioni insulari che temono drammaticamente di scomparire sotto l'innalzamento delle acque marine, l'anno scorso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere sugli "obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici".

"Vogliamo che la Corte confermi che la condotta che ha distrutto il clima è illegale", ha dichiarato all'Associated Press Margaretha Wewerinke-Singh, che guida il team legale della nazione insulare del Pacifico Vanuatu.

Nell'ultimo decennio fino al 2023, il livello del mare nel mondo si è innalzato in media di circa 4,3 centimetri, con parti del Pacifico ancora più alte. Il mondo si è inoltre riscaldato di 1,3 gradi Celsius dall'epoca preindustriale a causa della combustione di combustibili fossili.

Vanuatu fa parte di un gruppo di piccoli Stati che spingono per un intervento legale internazionale nella crisi climatica.

Siamo testimoni della distruzione delle nostre terre, dei nostri mezzi di sostentamento, della nostra cultura e dei nostri diritti umani Ralph Regenvanu inviato di Vanuatu per i cambiamenti climatici

"Viviamo in prima linea nell'impatto del cambiamento climatico. Siamo testimoni della distruzione delle nostre terre, dei nostri mezzi di sostentamento, della nostra cultura e dei nostri diritti umani", ha dichiarato ai giornalisti Ralph Regenvanu, inviato di Vanuatu per i cambiamenti climatici, prima dell'udienza.

Qualsiasi decisione della Corte sarebbe un parere non vincolante e non potrebbe costringere direttamente le nazioni ricche ad agire per aiutare i Paesi in difficoltà. Tuttavia, sarebbe più di un simbolo potente, poiché potrebbe servire come base per altre azioni legali, comprese quelle nazionali.

Domenica, in vista dell'udienza, i gruppi di difesa riuniranno organizzazioni ambientaliste di tutto il mondo. Gli Studenti delle Isole del Pacifico che combattono il cambiamento climatico - che per primi hanno sviluppato l'idea di richiedere un parere consultivo - insieme alla Gioventù Mondiale per la Giustizia Climatica prevedono un pomeriggio di discorsi, musica e discussioni.

Da lunedì, il tribunale dell'Aia ascolterà 99 Paesi e più di una dozzina di organizzazioni intergovernative per due settimane. Si tratta della più grande partecipazione nei quasi 80 anni di storia dell'istituzione.

Il mese scorso, in occasione dell'incontro annuale delle Nazioni Unite sul clima, i Paesi hanno messo insieme un accordo su come i Paesi ricchi possano sostenere quelli poveri di fronte ai disastri climatici. I Paesi ricchi hanno deciso di mettere insieme almeno 280 miliardi di euro all'anno entro il 2035, ma il totale è inferiore ai 1.200 miliardi di euro che gli esperti, e le nazioni minacciate, hanno dichiarato essere necessari.

"Per la nostra generazione e per le isole del Pacifico, la crisi climatica è una minaccia esistenziale. È una questione di sopravvivenza e le maggiori economie mondiali non stanno prendendo sul serio questa crisi. Abbiamo bisogno della Corte internazionale di giustizia per proteggere i diritti delle persone in prima linea", ha detto ai giornalisti Vishal Prasad, degli Studenti delle Isole del Pacifico che combattono il cambiamento climatico, durante un briefing.

Di cosa si discuterà?

Quindici giudici provenienti da tutto il mondo cercheranno di rispondere a due domande: Cosa sono obbligati a fare i Paesi secondo il diritto internazionale per proteggere il clima e l'ambiente dalle emissioni di gas serra causate dall'uomo? E quali sono le conseguenze legali per i governi quando le loro azioni, o la loro mancanza di azione, hanno danneggiato in modo significativo il clima e l'ambiente?

La seconda domanda fa particolare riferimento ai "piccoli Stati insulari in via di sviluppo" che probabilmente saranno i più colpiti dai cambiamenti climatici e ai membri delle "generazioni presenti e future colpite dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici".

I giudici sono stati anche informati sulla scienza alla base dell'aumento delle temperature globali dall'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, prima delle udienze.

Il caso presso l'ICJ segue una serie di sentenze in tutto il mondo che ordinano ai governi di fare di più per ridurre le emissioni di gas serra.

A maggio, un tribunale delle Nazioni Unite sul diritto marittimo ha dichiarato che le emissioni di carbonio sono considerate inquinamento marino e che i Paesi devono adottare misure per adattarsi e mitigare i loro effetti negativi.

Questa sentenza è arrivata un mese dopo che la più alta corte europea per i diritti umani ha affermato che i Paesi devono proteggere meglio i loro cittadini dalle conseguenze del cambiamento climatico, in una sentenza storica che potrebbe avere implicazioni in tutto il continente.

Il Paese ospite della CIG, i Paesi Bassi, è entrato nella storia quando nel 2015 un tribunale ha stabilito che la protezione dagli effetti potenzialmente devastanti dei cambiamenti climatici è un diritto umano e che il governo ha il dovere di proteggere i propri cittadini. La sentenza è stata confermata nel 2019 dalla Corte Suprema olandese.