Quali sono i rischi per la salute se si lavora durante un'ondata di calore?

Dalle guide turistiche agli agricoltori, milioni di dipendenti devono lavorare all'aperto, anche in caso di canicola. Ma cosa succede nel nostro corpo e in quali rischi per la salute incorriamo?

Questo mese Climate Now si reca in Grecia per incontrare degli scienziati che studiano i rischi del caldo estremo sul posto di lavoro.

Il tutto avviene in concomitanza con gli ultimi dati pubblicati dal Copernicus Climate Change Service, che ha rilevato che marzo 2024 è stato il marzo più caldo mai registrato a livello globale, con temperature superiori di 0,7 °C rispetto alla media 1991-2020 e di 2,2° rispetto alla media in Europa.

A marzo le temperature medie globali hanno superato di 0,7 °C la media 1991-2020. Dati forniti dal Copernicus Climate Change Service dell’ECMWF euronews

In Germania e nei Paesi Bassi si è registrato il marzo più caldo dall'inizio delle rilevazioni, mentre negli Stati Uniti orientali e in Canada è stato molto più caldo della media. Nel frattempo, alcune zone della California erano insolitamente fredde e nevose. Le temperature della superficie del mare in tutto il mondo continuano a raggiungere livelli record nelle zone non polari.

Confronto tra l'anomalia di temperatura di marzo 2024 e i dati a partire dagli anni '40. Dati forniti dal Copernicus Climate Change Service dell’ECMWF euronews

Il grafico del Copernicus delle anomalie della temperatura dell'aria dagli anni '40 mostra come i primi tre mesi del 2024 siano stati più caldi di oltre 1,5° rispetto alla media preindustriale. I dati di marzo indicano che ci sono stati 10 mesi di fila con temperature record considerato il periodo dell'anno.

A marzo 2024, l'Europa meridionale ha registrato precipitazioni superiori alla media. Dati forniti dal Copernicus Climate Change Service dell’ECMWF euronews

Il crescente problema dei colpi di calore

Molti lavoratori in tutto il mondo stanno affrontando il problema dei colpi di calore sul posto di lavoro. In passato il problema era associato ai lavoratori edili e agli operai, ma oggi le ricerche mostrano che è interessata un'ampia fascia della popolazione, dai giornalisti agli ispettori assicurativi, dal personale dei teatri estivi alle guide turistiche.

Androniki Miliou offre tour nel sito delle Meteore, patrimonio dell'umanità, nella Grecia centrale, e racconta a Euronews che nei mesi estivi le temperature possono essere difficili da sopportare: "Molte volte abbiamo 35 °C o anche di più, quindi è molto difficile. Spesso dobbiamo aspettare a lungo sulle scale per salire su un monastero e questo non aiuta né noi né le altre persone ad affrontare la situazione."

Nei giorni più caldi, perde anche soldi: "Quando il caldo è insopportabile, spesso i siti archeologici vengono chiusi perché non ce la facciamo né noi né le persone", dice.

Cosa succede nel nostro corpo quando prendiamo troppo caldo?

Nella città di Trikala, presso l'Università della Tessaglia, un gruppo di ricerca guidato dal professor Andreas Flouris sta studiando gli effetti del calore sul corpo sul posto di lavoro. Il professor Flouris fa parte di un grande programma di sensibilizzazione in Grecia sul problema dei colpi di calore, che ha portato persino il servizio meteorologico nazionale a pubblicare online la cosiddetta temperatura WBGT, un indicatore della sensazione di calore basato su radiazioni, temperatura e umidità.

Lo abbiamo incontrato mentre esaminava l’agricoltore Athanasios Peristeris e gli applicava dei sensori per misurarne il consumo energetico e la temperatura esterna e interna del corpo.

"Da un lato, dobbiamo sapere come sta il suo corpo esterno, che chiamiamo "guscio", ma anche il suo corpo interno, che è molto importante per la temperatura del cervello", dice il professor Flouris.

La fase successiva è eseguire lavori manuali pesanti in questa camera, riscaldata per replicare le ondate di calore e con luci che simulano la luce del sole. Mentre Peristeris lavora, l'85% della sua energia si trasforma in calore e il suo corpo, compreso il cervello, si riscalda.

"Mentre svolge questo tipo di lavoro, la sua temperatura interna aumenta. Se supera i 39-39,5 °C, la temperatura del suo cervello inizia a influenzare il funzionamento del sistema nervoso. A un certo punto, il cervello collassa e sopraggiunge una condizione che può portare anche alla morte, quella che chiamiamo ipertermia.

Le sue ricerche dimostrano che il cervello e i nervi sono le parti del corpo più sensibili al calore: "Non sono i reni, i polmoni o il cuore, anche se ne risentono anche loro: il primo a cedere è il sistema nervoso centrale."

Quando lavora in estate, Peristeris evita le ore più calde della giornata. Tuttavia, ci dice che a volte si sente male per il caldo.

"Quello provo per il caldo è una sensazione di malessere, dolore al petto, una specie di peso sul davanti e difficoltà di respirazione", dice.

Questi sintomi sono il primo segno di un problema. Quando il cervello e il corpo sono troppo caldi, i lavoratori devono fermarsi, riposare, bere acqua e ripararsi. Secondo il professor Flouris, in questo modo, preservano la loro salute e la loro produttività.

"Una questione molto importante da capire è che il caldo è una situazione in cui perdono tutti. Non solo i lavoratori perdono la salute, ma anche i datori di lavoro perdono molti profitti, molti vantaggi finanziari, a causa delle perdite di produttività."

"Ma abbiamo constatato che con soluzioni semplici e pratiche, la produttività non cala. Anzi, la produttività aumenta invece di diminuire", conclude.