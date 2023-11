Questa mattina è decollato da Londra il primo volo transatlantico alimentato esclusivamente da carburanti sostenibili.

PUBBLICITÀ

Tra gli oltre 500 voli in arrivo e in partenza da Heathrow, a Londra, oggi ce n'è uno che porta con sé le speranze dell'industria aeronautica. Si farebbe fatica a distinguerlo da una schiera di altri Boeing 787, ma questo particolare aereo passeggeri diretto a New York è alimentato esclusivamente da combustibili verdi.

I cosiddetti carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) possono essere prodotti da una varietà di fonti non fossili. In questo caso, il Dreamliner è stato caricato con 50 tonnellate di carburante derivato principalmente da grassi di scarto e dagli scarti della produzione di mais.

Ma gli attivisti per il clima non erano tra coloro che acclamavano la partenza del volo Virgin Atlantic da Heathrow all'aeroporto JFK alle 11.30 GMT.

Gli attuali tentativi del settore dell'aviazione di promuovere voli "sostenibili" sono solo greenwashing. L'unica soluzione è ridurre i voli", afferma Magdalena Heuwieser di Stay Grounded, un'organizzazione che cerca di limitare gli spostamenti in aereo.

Qual è il problema dei carburanti sostenibili per l'aviazione?

Secondo gli attivisti, i carburanti sostenibili non possono essere prodotti su scala sufficientemente ampia da incidere in modo significativo sulle emissioni di carbonio dell'aviazione, che rappresentano il 2,5% del totale mondiale.

Ogni giorno sono circa 10.000 i voli che decollano in tutto il mondo. Il SAF, che viene già miscelato in minime quantità con il tradizionale carburante per aerei, rappresenta meno dello 0,1% del carburante consumato in questi viaggi.

"I sostituti del carburante sono solo una piccola goccia nell'oceano dei combustibili fossili", afferma Heuwieser. "Non sono neanche lontanamente in grado di essere utilizzabili su larga scala nei tempi necessari per evitare il collasso climatico".

Finlay Asher, un ingegnere aerospaziale che lavorava per Rolls Royce, che ha prodotto il motore del jet Boeing, afferma che i SAF "raramente mantengono le loro promesse". "Questo volo sarà alimentato da un carburante prodotto attraverso un processo che è un vicolo cieco dal punto di vista tecnologico: non può essere utilizzato su larga scala in modo sostenibile, se non in piccolissime percentuali".

La disponibilità di olio da cucina di scarto per la produzione di SAF è limitata e viene già utilizzata per il biodiesel per altri trasporti, sottolinea Helena Bennett, responsabile delle politiche climatiche di Green Alliance UK su X (ex-Twitter).

L'industria dell'aviazione è consapevole di questo problema. Shai Weiss, amministratore delegato di Virgin Atlantic, ha riconosciuto che attualmente non c'è abbastanza SAF. "Il problema, ora, è come ottenere una produzione sufficiente qui nel Regno Unito e poi in tutto il mondo", ha dichiarato alla BBC.

Allora perché le compagnie aeree definiscono "epocale" il primo volo transatlantico SAF?

Le compagnie aeree considerano il volo di oggi come la prova che un'alternativa più sostenibile è possibile. "È davvero l'unico modo per decarbonizzare l'aviazione di lungo raggio", ha aggiunto Weiss. "È un risultato davvero epocale".

L'ipotesi di limitare i voli non è per il momento presa in considerazione dalle compagnie aeree. "Pensare che si possa eliminare per magia il trasporto aereo è di un'ingenuità estrema", ha dichiarato Weiss rispondendo a una domanda di Simon Calder, esperto di viaggi, sulle accuse di greenwashing.

Anche il gigante del petrolio e del gas BP è coinvolto nel progetto, che ha ricevuto i finanziamenti del governo britannico. Il volo è stato approvato all'inizio del mese dall'autorità di regolamentazione britannica dell'aviazione civile in seguito a test e analisi.

Gli attivisti accusano l'industria dell'aviazione di greenwashing alla COP28

I gruppi ambientalisti sostengono che la tempistica del volo, due giorni prima dell'inizio del vertice delle Nazioni Unite sul clima COP28, giovedì 30 novembre, non sia una coincidenza.

Compagnie aeree come Lufthansa ed Etihad stanno promuovendo voli "verdi" per la COP, indicando l'uso di SAF. La compagnia tedesca, ad esempio, sta offrendo quello che ha definito "un pacchetto di offerte particolarmente sostenibili" per i passeggeri che si recano alla COP28 a Dubai da Germania, Austria, Svizzera e Belgio.

Ai passeggeri di questi Paesi è stata pubblicizzata una tariffa che promette la compensazione del 100% delle emissioni di CO2 legate al volo tramite SAF. I passeggeri di classe business hanno il vantaggio di poter usufruire del trasferimento aeroporto-hotel in una e-limousine.

Eppure, ci saranno di nuovo molti jet privati alla COP, afferma Chuck Collins, dell'Institute for Policy Studies statunitense e co-autore dello studio sui jet privati High Flyers. "I jet privati sono indifendibili", afferma Chuck Collins. "E la loro unica giustificazione è utilizzare il SAF, che non è né sostenibile, né pratico, né scientificamente realistico per ridurre rapidamente le emissioni".

L'industria aeronautica terrà anche un forum di quattro ore durante la giornata della mobilità della COP28, il 6 dicembre.