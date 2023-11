Cosa sta facendo l'Europa per ridurre l'inquinamento atmosferico?

Polonia, Belgio e Danimarca sono tra i Paesi che hanno adottato varie soluzioni per monitorare e migliorare la qualità dell'aria

Per spostarci, riscaldare le nostre case e nutrirci, emettiamo molecole nocive. Le respiriamo ogni giorno e ogni anno migliaia di persone in Europa si ammalano per questo motivo. C'è voluto del tempo, ma nostra aria sta diventando sempre più pulita. La tecnologia ci permette di monitorarne la qualità in tempo reale e di migliorarla.

Il Polonia i livelli delle polveri sottili superano regolarmente i limiti europei. Varsavia ne è un esempio: in inverno i livelli di smog nella capitale polacca fanno registrare picchi record. "Quando arriva l'inverno e la gente inizia a usare il riscaldamento è semplicemente terribile", dice una residente.

Il riscaldamento a carbone è la principale fonte di inquinamento. L'amministrazione locale punta a sostituire queste stufe, che la gente del posto chiama "fumatori". La città le ha appena vietate. Si stima che a Varsavia il numero di "fumatori" sia sceso da 17.000 a 4.000 in pochi anni. Ma secondo Piotr Siergiej, un attivista locale, ce ne sono ancora troppe.

"I dati mostrano che il livello del PM10 è 187 - dice Siergiej mostrandoci i dati di un app per monitorare il livello di polveri sottili nell'atmosfera -. Il limite è 50. Quindi il 400% oltre il limite. Stiamo cercando di utilizzare i dati. La gente dice: 'No, non c'è inquinamento atmosferico, di cosa stai parlando? Non sento nessun odore. L'aria è piuttosto grigia, ma in inverno l'aria è sempre grigia!'. Se dieci anni aveste chiesto a qualcuno quale fosse la principale fonte di inquinamento, vi avrebbe risposto: 'Le auto, ovviamente'. Ma oggi direbbe: 'I fumatori, ovviamente'. Quindi siamo riusciti a cambiare la percezione dell'inquinamento atmosferico nella società polacca. E dopo le persone ci proveremo con i politici".

Al Comune di Varsavia incontriamo Jacek Kisiel, un ex attivista ambientale che ora si occupa della qualità dell'aria in città. "I nostri programmi più popolari trasmettono ogni giorno informazioni sulla qualità dell'aria in Polonia - dice Kisiel -. Abbiamo anche delle applicazioni sui telefoni cellulari. Abbiamo avuto molti allarmi smog, quindi la gente ha iniziato a usare queste applicazioni".

La capitale è in prima linea nella lotta allo smog in Polonia. Questo grazie anche a una vasta rete di sensori e stazioni di monitoraggio. "L'eliminazione del 70% dei fumatori ha migliorato la qualità dell'aria - dice Kisiel -. Ma non basta, perché ci sono ancora molte auto, per esempio. Anche eliminando tutti i fumatori a Varsavia, ce ne sono comunque tanti fuori Varsavia: l'aria inquinata arriverà anche qui. Quindi c'è ancora molto da fare".

A Bruxelles i residenti lavorano per un'aria più pulita

La Polonia è ancora lontana dal raggiungere l'obiettivo "inquinamento zero" del Green Deal, ovvero avere un'aria senza inquinamento nocivo entro il 2050. Ma il cambiamento è in atto. Questo vale anche per il Belgio: Bruxelles è una delle città più inquinate d'Europa in termini di ossidi di azoto. Il traffico stradale è responsabile di due terzi delle emissioni.

Stando a diversi progetti di citizen science qui, a differenza di Varsavia, è il centro della città a essere più inquinato. Un'associazione locale,Les chercheurs d'air, ha chiesto ad alcuni volontari di misurare l'inquinamento nelle loro case utilizzando delle provette che catturano le polveri sottili nell'aria.

Le provette vengono poi analizzate dal laboratorio del professor Filip Meysman, all'Università di Anversa. "Ogni molecola che entra nella provetta resta attaccata sul fondo - dice Filip -. Dopo avere fatto questo per quattro settimane, si misura quanto inquinamento c'è nell'aria".

L'associazione di Meysman, CurieuzenAir, ha riunito 20.000 volontari per monitorare la qualità dell'aria nelle Fiandre e a Bruxelles. "Usiamo questi dati per migliorare i nostri modelli informatici dice Meysman -. In questo modo i cittadini possono contribuire direttamente a migliorare le politiche. I dati lo dimostrano: la qualità dell'aria sta migliorando. Quindi la politica sulla qualità dell'aria funziona".

Queste politiche sono destinate ad evolversi ulteriormente in Europa: la direttiva sull'aria ambiente è attualmente in fase di revisione. I limiti di inquinamento sono destinati ad essere abbassati.

Copenaghen: "La situazione è migliorata per quasi tutti gli inquinanti"

Per saperne di più siamo andati a Copenaghen, dove c'è una forte cultura della bicicletta. Copenaghen è anche la sede dell'Agenzia europea dell'ambiente (Eea).

Alberto González Ortiz, esperto di qualità dell'aria dell'Eea, ci ha mostrato come funziona l'Indice europeo della qualità dell'aria, un'applicazione lanciata dall'agenzia che raccoglie i dati di circa 4.000 stazioni di monitoraggio in tutta l'Unione europea.

"Possiamo vedere che qui a Copenaghen la situazione è buona, perché c'è molto vento che porta via gli inquinanti - dice González Ortiz -. E si può anche confrontare la situazione delle varie stazioni. Così, per esempio, se si vuole fare jogging oggi pomeriggio, si può scegliere il momento giusto, quando l'inquinamento atmosferico non è troppo alto, e scegliere anche quale percorso seguire".

Le politiche europee possono aiutare? "Possono e l'hanno fatto - dice González Ortiz -. Abbiamo un'ampia legislazione sull'industria. Abbiamo una direttiva sulle emissioni industriali. Abbiamo gli standard euro che si applicano ai veicoli. E abbiamo anche la legislazione sulla qualità dell'aria".

L'aria che respiriamo è più pulita rispetto al passato? "Molto più pulita - dice González Ortiz -. La situazione è migliorata per quasi tutti gli inquinanti. Ma non significa che la situazione sia ottimale, perché sappiamo anche che non ci sono limiti di sicurezza. L'obiettivo dovrebbe essere quello di avvicinarsi il più possibile alle raccomandazioni dell'Oms in termini di concentrazioni. Quindi abbassare ancora di più queste concentrazioni per migliorare la situazione e proteggere ancora di più i cittadini".