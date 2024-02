Di Maria Michela D'Alessandro

Urne aperte dalle 9 alle 19 di domenica 4 febbraio per il referendum che propone di portare le tariffe di sosta dei Suv a 18 euro l’ora nel centro di Parigi per i non residenti

Parigini al voto per decidere se dare il via libera all'aumento delle tariffe di parcheggio per i modelli di auto più pesanti, ingombranti e inquinanti, da applicare soltanto agli automobilisti non residenti nella capitale francese.

La Segretaria Nazionale del partito politico Europe Écologie Les Verts invita i parigini a votare sì al referendum di domenica 4 febbraio

Le urne, aperte alle 9 di domenica 4 febbraio, chiuderanno alle 19: in caso di vittoria del sì parcheggiare un Suv o una 4x4 nel centro di Parigi costerà 18 euro l’ora e 12 nel resto della città. Le nuove tariffe sarebbero valide per i veicoli più pesanti di 1,6 tonnellate, con motore termico o ibrido, e per tutti quelli più pesanti di 2 tonnellate, veicoli elettrici inclusi.

Perché Parigi vuole far pagare di più per i Suv

La proposta rientra in un piano più esteso approvato dal governo metropolitano e dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, del Partito Socialista, per disincentivare l’utilizzo delle auto, e rendere la città che ospiterà i Giochi Olimpici più verde e accogliente per pedoni e ciclisti.