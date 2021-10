È stato uno dei quattro settembre più caldi a livello globale, con temperature di 0,4 gradi Celsius sopra la media 1991-2020. Ha fatto più caldo della media in gran parte del Canada e degli Stati Uniti e in America Latina, colpita da una siccità prolungata.

È stato più caldo della media anche in Africa occidentale, Asia centrale e parti della Cina. L'Europa è stata fondamentalmente divisa in due, da est a ovest. Il Regno Unito ha sperimentato il suo secondo settembre più caldo di sempre. Ma, poiché è stato relativamente freddo nell'Europa orientale, il continente nel suo complesso è stato 0,2 gradi sotto la media il mese scorso.

Al polo nord settembre è il mese in cui la banchisa artica raggiunge il suo livello più basso dopo l'estate. Nel Mare di Groenlandia il livello della banchisa è sceso ai minimi storici. A nord dell'Alaska però il pack ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni.

Nel complesso c'è ancora una tendenza al ribasso in tutta la regione artica, con l'8% di banchisa in meno rispetto alla media di settembre.

A settembre la temperatura in Europa è stata di 0,2 gradi Celsius sotto la media del periodo Copernicus Climate Change Service

Il ruolo del cambiamento climatico nelle alluvioni in Belgio e Germania

Il cambiamento climatico rende più probabili eventi meteorologici estremi, come le inondazioni dello scorso luglio che hanno causato la morte di oltre 220 persone in Germania e Belgio. Il riscaldamento globale rende questi eventi meteorologici estremi più intensi e frequenti.

Altenahr, in Germania, è una delle città colpite dall'alluvione. Mentre i lavori di pulizia a bonifica vanno avanti, gli abitanti si chiedono quando partirà la ricostruzione. La pioggia era stata prevista ed erano stati emessi avvisi di un'imminente inondazione. L'acqua però è salita molto più in alto di quanto previsto, fino a 10 metri in alcuni punti.

Il fiume che scorre in città, in realtà, esonda abbastanza frequentemente. Inondazioni di due o tre metri sono qualcosa che la maggior parte delle persone si aspetta di vedere. Quello che è successo questo luglio è stato assolutamente impensabile: in alcuni edifici l'acqua è arrivata fino al secondo piano.

Molteplici fattori hanno portato al disastro: la primavera umida ha fatto sì che la pioggia scorresse sul terreno, trascinando con sé i detriti. Tuttavia, anche il cambiamento climatico ha un ruolo. Nell'Europa occidentale piogge così intense sono ora fino a 9 volte più probabili a causa del riscaldamento globale.

"Più fa caldo, maggiore è l'acqua che l'aria può assorbire - dice Tobias Fuchs, un esperto in materia -. Un'aria più calda di un grado può contenere circa il 7% di vapore acqueo in più: e prima o poi ricade sotto forma di precipitazioni. Se poi abbiamo aree di bassa pressione che si muovono molto lentamente, onde di piena come quella che abbiamo vissuto qui a metà luglio possono accumularsi in breve tempo".