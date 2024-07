Braga ha ospitato la conferenza della rete delle Città Creative

Il progetto dell'Unesco ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi culturali tra le città di tutto il mondo

Per chi crede nel potere della cultura il progetto Città Creative dell'Unesco (UCCN) potrebbe essere la cosa più entusiasmante di cui non hanno mai sentito parlare. L'idea è abbastanza semplice: collegare le città attraverso gli interessi reciproci in campo culturale. Il dialogo è incoraggiato: gli artisti condividono idee al di là delle frontiere. Il successo di una città può ispirare quello di un'altra. Questa è in linea di massima la missione. Ma non è così semplice come sembra.

La rete è stata istituita nel 2004 per promuovere la cooperazione internazionale e utilizzare la cultura e la creatività come motore per uno sviluppo urbano sostenibile. Da quando Edimburgo ha dato il via al programma nel 2004 come Città della Letteratura, l'UCCN è cresciuta enormemente fino a contare 350 città in più di 100 Paesi. Le città che identificano una forma di creatività come fattore strategico per lo sviluppo urbano sostenibile sono invitate a candidarsi. Ma, una volta entrate a far parte della rete, cosa succede?

Sfruttare il riconoscimento dell'Unesco

Fondamentalmente le città che entrano a far parte di questa rete in espansione sono in grado di accedere alle migliori pratiche e di sfruttare lo status riconosciutogli dall'Onu per aumentare il loro potere di lobby. Nella migliore delle ipotesi questo può tradursi in finanziamenti destinati all'ambito creativo per cui si sono candidate. Le aree sono: artigianato e arte popolare, design, cinema, gastronomia, letteratura, arti mediatiche e musica. L'attuazione delle politiche a livello di governo locale è affidata al sindaco della città, ed è qui che l'UCCN ha concentrato i propri sforzi.

"I sindaci di tutto il mondo sono responsabili dell'attuazione delle politiche pubbliche a livello locale - ha dichiarato il Segretario generale aggiunto dell'Unesco Ernesto Ottone dopo l'avvio dei lavori della XVI Conferenza annuale a Braga -. Quando si riuniscono 350 sindaci di città grandi, piccole o medie, ci si rivolge a tutte le comunità circostanti. Così si apre il dialogo su quanto sia importante la cultura per lo sviluppo sostenibile".

Ottone chiarisce ulteriormente la struttura del progetto: "Per prima cosa dobbiamo portare a bordo tutte le comunità, poi le autorità locali e tutti i rappresentanti più alti degli Stati membri di ogni Paese che fanno parte dell'Unesco. Abbiamo bisogno di soggetti interessati che lottino per l'integrazione culturale nell'agenda". In sostanza, un gruppo di pressione globale che metta la cultura al centro dell'agenda.

Cultura per tutti?

Si tratta di un'idea ben lontana da "l'art pour l'art", e sfrutta la cultura per la sua capacità di diventare l'intersezione, il trampolino di lancio per l'azione in aree molto più ampie. "Le persone capiscono che la cultura non è un sinonimo di arte, o di rappresentazione, o di solo divertimento. Si tratta anche del modo in cui desideriamo che le società si integrino", spiega Ottone. "Non stiamo parlando di cultura per la cultura. Stiamo parlando di una cultura che include altri aspetti della società. Parliamo di povertà, di migrazione - un problema enorme oggi nelle città - di diritti culturali e di come si possa avere accesso ma allo stesso tempo garantire il diritto a quello che noi chiamiamo lo status di artisti, per avere mezzi di sostentamento".

Ottone sottolinea poi che "spetta alle città decidere come portare la politica nazionale nelle comunità". Ed è per questo che centinaia di delegati si sono riuniti a Braga. Ottenere un finanziamento è complicato in tutti i settori, ma l'Unesco ha capito che il cambiamento può essere influenzato più rapidamente ed efficacemente a livello comunale: secondo diversi sindaci a fare la differenza sono sia la designazione che l'accesso alla mente della rete.

Connessioni creative

La sessione che si è svolta giovedì nella città medievale di Santa Maria da Feira, a un'ora da Braga, è stata sorprendentemente fruttuosa e ha evidenziato come l'immaginazione collettiva possa trovare soluzioni al di là dei confini, con particolare attenzione alle iniziative giovanili.

Un rappresentante di Metz, città creativa per la musica, ha spiegato come la loro iniziativa culturale finanzi gli artisti per farli entrare in contatto con i bambini delle scuole fin dalla più tenera età, ispirando l'espressione creativa fin dall'età di 3 anni.

Iaşi in Romania (Letteratura) porta scrittori di successo nelle scuole per discutere di scrittura e delle loro opere. Il programma si è rapidamente esteso a dieci scuole superiori locali, che hanno iniziato ad avviare club di lettura in cui gli studenti possono presentare le proprie opere in un forum.

Per alcuni la presenza di un rappresentante designato della città consente una comunicazione molto più intensa di quanto non fosse in precedenza. "Con l'istituzione del coordinatore della Città della Musica Unesco all'interno dell'ufficio culturale del Comune, il dialogo tra il Comune e la scena musicale è stato reso più semplice, ma ha anche consentito l'accesso diretto a una rete mondiale di molte altre grandi città musicali creative", afferma Alice Moser di Hannover (Musica).

Questi sono esempi positivi, ma che dire delle città che non si qualificano o in cui l'iniziativa incontra resistenza? "In passato lo scambio di buone pratiche in qualche modo ha permesso ad alcune città di capire quanto sia meraviglioso avere la diversità, anche se a livello nazionale ancora si fa poco - dice Ottone -. Ci sono città che cercano di uniformare il modo di pensare, il modo di vivere, il modo di interagire, come succede in Afghanistan in questo momento. Questo non significa che domani, se ci fosse un nuovo governo, un governo democratico, queste città non potrebbero essere incorporate".