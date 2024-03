Di Graham Keeley

Gli architetti affermano che la Sagrada Familia potrebbe finalmente essere terminata nel 2026, anno del centesimo anniversario della morte di Gaudi.

L'edificio incompiuto più famoso del mondo potrebbe finalmente essere completato. Secondo gli architetti, la basilica sarà terminata entro il 2026, anno in cui ricorre il centenario della morte del creatore della Sagrada Familia, Antoní Gaudí.

Esteve Camps, presidente dell'organizzazione incaricata di realizzare il piano regolatore originale di Gaudí, ha dichiarato che l'edificio dovrebbe essere completato entro due anni, circa 144 anni dopo la posa della prima pietra sul sito.

Se la scadenza sarà mantenuta, nel 2026 la basilica includerà dunque la torre centrale di 172,5 metri dedicata a Gesù Cristo, rendendo la Sagrada Familia l'edificio più alto di Barcellona. Tuttavia, i lavori per le altre sculture e decorazioni, nonché per la controversa scalinata che conduce a quello che sarebbe l'ingresso principale, dovrebbero continuare fino al 2034.

La Sagrada Familia. Manu Fernandez/AP

Il progetto della scalinata ha suscitato l'opposizione dei residenti e delle imprese locali perché, se venisse realizzato, comporterebbe la demolizione di blocchi di abitazioni e uffici accanto all'edificio esistente e lo sfollamento di circa 1.000 famiglie e imprese.

Camps ha dichiarato di essere rimasto fedele ai piani di ampliamento nonostante le obiezioni di alcuni residenti. Ha affermato che "in quanto eredi di Gaudí", gli architetti intendono portare avanti il progetto di ampliamento "proprio come Gaudí intendeva fare".

Ha dichiarato di essere in trattativa con Jaume Collboni, sindaco di Barcellona, sul futuro dei piani di ampliamento. "Non ho una sfera di cristallo che mi dica quando prenderanno una decisione", ha dichiarato mercoledì scorso in una conferenza stampa.

Stiamo lavorando con i rappresentanti della Sagrada Familia, i residenti vicini e altre organizzazioni per trovare la soluzione migliore per terminare i lavori e le necessità della città. Comune di Barcellona

Salvador Barroso, avvocato e rappresentante dell'Associazione per le persone colpite dalla Sagrada Familia, un gruppo di protesta locale, sta intraprendendo un'azione legale per fermare la scalinata proposta.

Barroso sostiene che la scalinata non è mai stata prevista nei piani originali di Gaudí ed è stata ideata dai discepoli dell'architetto dopo la sua prematura scomparsa. I progetti originali furono distrutti dagli anarchici allo scoppio della guerra civile spagnola nel 1936, ma furono faticosamente ricostruiti dagli architetti successivi.

"La Sagrada Familia dice molte cose, ma non ha l'ultima parola. Sarà il Consiglio a decidere. Alla fine potrebbe decidere il Signore, non il genere umano", ha detto.

Il Comune di Barcellona non ha ancora preso una decisione sull'ampliamento previsto, ha dichiarato un portavoce a Euronews Cultura. "Stiamo lavorando con i rappresentanti della Sagrada Familia, i residenti vicini e altre organizzazioni per trovare la soluzione migliore per terminare i lavori e le necessità della città", ha dichiarato il Comune.

Barcellona vuole "garantire il diritto alla casa e ridurre al minimo il numero di persone colpite", ha aggiunto.

L'interno della Sagrada Familia Manu Fernandez/AP

**I lavori dell'edificio sono finanziati dagli incassi dei biglietti d'ingresso, tra i 25 e i 40 euro, dei turisti che visitano la basilica ogni anno.**L'anno scorso, 4,707 milioni di persone hanno visitato la Sagrada Familia, il 24,7% in più rispetto all'anno precedente, ma non quanto i 4,717 milioni di visitatori del 2019, prima della pandemia.

L'85% dei visitatori proviene dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti (19% del totale), dalla Francia (7,5%), dall'Italia (7,2%) e dalla Gran Bretagna (5,9%). Gli spagnoli rappresentano il 14,6% dei visitatori.

Le entrate per il 2023 sono state di 126,9 milioni di euro, tutte provenienti da fonti private come gli incassi dei visitatori. In termini di spesa, il 52% del budget è stato destinato alla costruzione, il 26% alla gestione della basilica. Non si sa come venga speso il resto, dato che la Chiesa non è obbligata a pubblicare i suoi conti.