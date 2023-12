Guida ai migliori calendari dell'avvento del 2023

È il primo giorno di dicembre e questo significa solo una cosa: è iniziato il conto alla rovescia per il Natale. Qui trovate i nostri calendari dell'avvento preferiti per aspettare il Natale 2023.

I calendari dell'avvento di solito sono riempiti di dolcetti o cioccolatini per ogni giorno del mese. In questi ultimi anni però sono sempre più numerose le alternative più divertenti e originali.

Ecco i preferiti di Euronews Cultura!

Calendario dell'Avvento musicale con grammofono Coppenrath

Coppenrath Gramophone Musical Advent Calendar Fortum & Mason

Questo calendario dell'avvento musicale Gramophone porterà un po' di musica nelle vostre giornate di dicembre, con 24 mini dischi in vinile da suonare, ognuno con una diversa canzone natalizia, e un mini-lettore di dischi incluso.

Dove si può acquistare? Fortum & Mason / Amazon

Calendario dell'Avvento di Die Hard

Die Hard Advent Calendar Amazon

Sì, è un calendario dell'avvento. No, non si apre una casellina ogni giorno. Ma che gioia vedere Hans Gruber cadere dalla Nakatomi Plaza un giorno alla volta... Che il conto alla rovescia abbia inizio!

Dove si può acquistare? Amazon / Etsy

Calendario dell'Avvento del Laboratorio del Caffè Onyx

Onyx Coffee Lab Advent Calendar Food52

Ecco un calendario ricco di caffeina! Dietro i 24 cassetti ripiegati di questo calendario dell'avvento ci sono caffè artigianali a chicco intero. La fine dell'anno può essere un po' dura: il delizioso odore di caffè che sprigiona questo calendario vi aiuterà ad affrontare le giornate d'inverno.

Dove posso acquistarlo? Food52

Calendario dell'Avvento di "Friends"

'Friends' Stationery Advent Calendar Amazon

Quest'anno abbiamo perso uno degli attori della saga, e quale modo migliore per asciugare le lacrime con alcuni articoli di cancelleria sulla celebre serie degli anni '90?

Dove si può acquistare? Amazon

Calendario dell'Avvento Tardis di 'Doctor Who

Doctor Who Tardis Advent Calendar Menkind

Il Dottore è tornato sullo schermo per la celebrazione del 60° anniversario. È il momento perfetto per un calendario progettato per ricordare l'iconica macchina del tempo del Dottore, che contiene 24 oggetti da collezione a tema Doctor Who.

Dove posso acquistarlo? Menkind

Calendario dell'Avvento Lovehoney Rose Sex Toy

Lovehoney Rose Sex Toy Advent Calendar Lovehoney

Chi dice che il Natale non può essere sexy? Vi consigliamo di regalarvi questo lussuoso scrigno del piacere, pieno di prodotti per aumentare il piacere. Plugs ingioiellati, bende, il famoso vibratore a forma di rosa del marchio... L'azienda assicura anche una consegna discreta, nel caso in cui il giudizio dei vostri vicini vi preoccupi...

Dove posso acquistarlo? Lovehoney

Calendario dell'Avvento Stag Design Miniatures Drinks

Stag Design Miniatures Drinks Advent Calendar Etsy

Se l'opzione caffè non fa per voi e avete bisogno di qualcosa di più forte, allora questo calendario è quello che fa per voi. Entrate nello spirito del mese più festoso dell'anno con questo calendario alcolico. Bevete responsabilmente.

Dove si compra? Etsy