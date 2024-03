Dopo la vittoria dell'Oscar per il suo ultimo - e presumibilmente ultimo - film "Il ragazzo e l'airone", Hayao Miyazaki potrebbe non essere ancora in pensione

Ghibli, lo studio giapponese che ha appena vinto il suo secondo Oscar per il miglior film d'animazione con Il ragazzo e l'airone, non ha ancora annunciato i suoi prossimi progetti. Tuttavia, il fondatore Hayao Miyazaki, che a 83 anni è il regista più anziano ad ottenere una nomination nella categoria, non esclude la possibilità di realizzare un altro film, anche se il suo prossimo progetto sarà un cortometraggio anziché un lungometraggio.

Secondo un confidente di lunga data, Miyazaki, uno dei registi d'animazione più ammirati e di successo, è un po' imbarazzato per aver dichiarato una decina di anni fa che non avrebbe più fatto film, per via dell'età: "Si è pentito di aver annunciato al mondo che non avrebbe più realizzato pellicole", ha dichiarato il produttore Toshio Suzuki, cofondatore dello Studio Ghibli, dopo l'ultima vittoria.

Il leggendario regista di classici come La città incantata e Il mio vicino Totoro ha iniziato a lavorare a Il ragazzo e l'airone non molto tempo dopo aver annunciato nel 2013 la sua intenzione di ritirarsi dal cinema. In alcuni stralci di diario di quel periodo, pubblicati nelle note stampa del film, Miyazaki scrive: "Non c'è niente di più patetico che dire al mondo che ti ritirerai a causa della tua età, per poi fare un altro ritorno.Una persona anziana che si illude di essere ancora capace, nonostante la sua smemoratezza geriatrica, non dimostra forse già così di aver superato il suo momento migliore? Certo che sì".

Miyazaki ha superato queste preoccupazioni e ha festeggiato la vittoria dell'Oscar in privato nel suo atelier, senza partecipare all'evento in studio, ha detto Suzuki.

Una scena de "Il ragazzo e l'airone" Studio Ghibli

Suzuki ha detto di aver passato del tempo a cercare di capire il motivo per cui sia stato scelto l'ultimo film di Ghibli, chiedendosi se fosse per i riferimenti all'Antico Testamento presenti nella trama, incentrata su un ragazzino che affronta la malattia e la morte della madre e il rapporto che sviluppa con un uccello parlante.

Nell'era della creazione digitale di immagini e dell'intelligenza artificiale, Miyazaki è rimasto fedele al lungo processo di disegno a mano delle sue animazioni. Suzuki ha detto che le illustrazioni disegnate da Ghibli erano più efficaci della grafica computerizzata nel rappresentare la metamorfosi dell'uccello.

La Ghibli non ha fatto molta pubblicità al film, scegliendo invece un approccio di basso profilo per un'opera che ha richiesto dieci anni di lavoro e che è stata distribuita dopo il presunto pensionamento di Miyazaki. Quando gli è stato chiesto perché Miyazaki si fosse tagliato la barba, Suzuki ha risposto: "Non vuole sembrare importante".

Hayao Miyazaki, a destra, con Toshio Suzuki, presidente dello Studio Ghibli Koji Sasahara/AP

"Una nuova pagina nella storia del cinema giapponese"

La 96esima edizione degli Oscar ha rappresentato un momento importante per il Giappone: Godzilla minus one ha vinto il premio per i Migliori effetti speciali, segnando la prima vittoria giapponese in questa categoria. I media giapponesi hanno elogiato sia il film di Ghibli che quello di Godzilla, notando che una doppia vittoria agli Oscar non si verificava per il Paese dal 2009.

Un editoriale di martedì del quotidiano Yomiuri ha annunciato "una nuova pagina nella storia della cinematografia giapponese". La nazione nipponica è anche molto presente nello scenario di Oppenheimer, che ha vinto sette Oscar, tra cui quello per il miglior film. Il biopic è incentrato su uno scienziato americano che lavora alla bomba atomica. Il film non è ancora uscito in Giappone.

C'era anche Perfect days, il superbo film di Wim Wenders su un operaio della nettezza urbana, che è stato nominato nella categoria Miglior film straniero ma non ha vinto. L'attore giapponese Koji Yakusho, che interpreta un uomo gentile e solitario che scatta foto e si prende cura delle piante, ha vinto il premio come miglior attore a Cannes nel maggio dello scorso anno.

