Dal succo di sottaceti ai calzini alla vodka e agli escrementi di uccello, ecco i rimedi per smaltire la sbornia che potrebbero tornarvi utili dopo aver festeggiato il passaggio all'anno nuovo.

Prima di iniziare a pensare ai vostri propositi per l'anno nuovo, a tutte quelle promesse di andare in palestra, alla prospettiva di un gennaio senza alcol o di un gennaio vegano, dovrete prima sbarazzarvi dei postumi della serata di Capodanno.

Per fortuna siamo qui per condividere con voi i rimedi più diffusi in Europa per smaltire gli eccessi alcolici di una serata.

Katerfrühstück (Germania)

In Germania c'è una parola per tutto. I postumi di una sbornia sono conosciuti come Katzenjammer, letteralmente "lamento dei gatti". Non sorprende quindi che la colazione per i postumi della sbornia sia il Katerfrühstück, ovvero lo "spuntino dei gatti". Si tratta di un'aringa in salamoia avvolta da cetrioli e cipolle in salamoia. Funziona, ma aspettatevi di avere un alito pesantino.

Insalata di aringhe (Belgio)

Simile alla cura tedesca per i postumi della sbornia, ma probabilmente un po' più gustosa, i belgi scelgono l'aringa marinata con cipolle, peperoni, yogurt e paprika. Lo yogurt aiuta davvero.

Salamoia di sottaceti (Polonia)

I polacchi preferiscono bere un bicchiere di salamoia di sottaceti acidi per alleviare i postumi della sbornia. Come avrete notato dalle prime tre voci di questo elenco, i sottaceti sono fondamentali, in quanto la loro concentrazione di potassio e sodio aiuta a reintegrare gli elettroliti. Alcuni bar offrono persino uno shot di Bourbon con un succo di sottaceti.

Escrementi di passero infusi nel brandy (Ungheria)

Sì, esiste e probabilmente è il rimedio meno consigliato di questo elenco. Alcuni ungheresi credono che aggiungere escrementi di passero al brandy aiuti ad alleviare i postumi della sbornia. Il perché non ci è dato saperlo, visto che gli escrementi contengono probabilmente dei parassiti... Ma questo rimedio è sicuramente originale.

Calzini alla vodka (Estonia)

Un antico rimedio estone che è uno dei nostri preferiti. Consiste nell'immergere un paio di calzini nella vodka, indossarli sotto un altro paio di calze spesse e sedersi con una tazza di tè caldo. Potrebbe sembrare una follia, ma ha una sua logica: si tratta di combattere il fuoco con il fuoco, e la vodka e il tè caldo inducono la sudorazione e quindi liberano il sistema dalle tossine.

Stufati e zuppe (Francia)

I francesi amano uno stufato abbondante o una zuppa di cipolle per curare i postumi della sbornia, e hanno ragione. Più è salata, meglio è. I francesi preparano anche il cassoulet, un piatto tradizionale composto da fagioli bianchi, salsicce, carne e grasso d'oca. Questo evita che l'alcol si depositi nel sangue.

Spaghetti di mezzanotte (Italia)

Se allo scoccare della mezzanotte siete ancora lucidi, potreste fare molto peggio che seguire l'esempio italiano di preparare una spaghettata di mezzanotte. Non c'è un vero e proprio trucco: la pasta, oltre a essere buonissima, assorbirà l'alcol in eccesso. Il sugo più comune è l'Aglio e Olio, il delizioso e semplice piatto napoletano, per il quale sono necessari spaghetti, aglio, olio d'oliva e peperoncino.

Pizzle (Sicilia)

Forse è una delle voci più degne di nota, ma chi l'ha provata sa che non è poi così male. Lo spuntino tradizionale per i siciliani dopo la sbornia è il pene di toro essiccato. Ritenuto ricco di proteine, vitamine e minerali, questo rimedio della nonna dovrebbe anche aumentare la virilità.

Zuppa di trippe (Romania)

Come i francesi, anche i rumeni sanno che le zuppe calde dopo una lunga notte sono sempre una buona idea. In caso di postumi di una sbornia, i rumeni ricorrono alla ciorba de burta (zuppa di trippa). Infatti, il tratto digestivo di maiali o mucche viene trasformato in una zuppa facendo bollire le interiora con aglio e cipolla, e gli acidi grassi essenziali, le proteine e il sale accelerano il processo di recupero.

Pancetta (Inghilterra)

Che si tratti di un umile panino al bacon o di una colazione all'inglese completa, il bacon fritto può fornire tutti gli aminoacidi che vi mancano. Ed è davvero buono.

IRN-BRU (Scozia)

Gli scozzesi si affidano alla bevanda analcolica all'arancia gassata IRN-BRU per rinvigorirsi dopo una grande serata. Se vi è capitato di uscire in Scozia e di provare questo metodo, sapete che gli Scozzesi hanno ragione.

Sabbia. Molta sabbia. (Irlanda)

Mentre molti dei rimedi di questa lista coinvolgono cibo e bevande, gli irlandesi hanno un'altra soluzione quando vi svegliate con i postumi della sbornia: la sabbia. E in abbondanza. Secondo la credenza irlandese, seppellirsi fino al collo nella sabbia fredda fa pompare il sangue e risveglia l'organismo.