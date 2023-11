Latin Grammy Awards, il trionfo di Shakira e di Laura Pausini

Per la prima volta la cerimonia del Latin Grammy Awards non si è svolta negli Stati Uniti, premiati tra gli altri Shakira, Karol G e Laura Pausini

PUBBLICITÀ

I Latin Grammy Awards di quest'anno sono stati assegnati nel corso di una cerimonia che si è tenuta per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti. In Spagna, Shakira ha vinto due premi, tra cui quello di canzone dell'anno, con il brano "Shakira", che parla del tradimento da parte dell'ex marito, il calciatore catalano Gerard Piqué.

Karol G vince il premio per il miglior album dell'anno

Si è trattato di un trionfo da parte della musica colombiana: un altro importante premio della serata è andato infatti ad un'altra artista della nazione latino-americana, si tratta di Karol G, il cui album "Mañana será bonito" è stato premiato come il migliore dell'anno.

Nella cerimonia andata in scena in Spagna, protagonista è stato anche il flamenco, con in particolare la performance della spagnola Rosalia.

Storico riconoscimento per Laura Pausini premiata Latin Recording Academy Person of the Year2023: è la prima artista di lingua non spagnola, la prima italiana e la terza donna a ricevere il premio.

Trionfo e omaggio a Laura Pausini

"Non immaginate che grande onore sia per me essere la terza donna a essere riconosciuta come Person of the Year, dopo le grandissime Gloria Estefan e Shakira. In questi 30 anni ho avutouna vita molto privilegiata, e non solo perché ho avuto il piacere di cantare in spagnolo, ma soprattutto perché mi sono sentita realmente adottata da voi latini, come figlia, sorella, come una di famiglia", ha detto commossa l'artista italiana, che mercoledì 15 novembre, durante l'annuale serata di gala dedicata, è stata omaggiata con un grande concerto-tributo con interpretazioni del suo rinomato repertorio.

Tra i cantanti latini si sono esibiti tra gli altri Aleandro Sanz, Vanesa Martin, Carlos Vives, Antonio Orozco e Pablo Lopez, David Bisbal e Luis Fonsi. "Voglio ringraziare l'Academy e il presidente Manuel Amud e i miei meravigliosi colleghi per le straordinarie performance", ha aggiunto la cantante in un ringraziamento a tutti "per avermi regalato questa notte, voglio essere vostra per sempre!".

In suo onore uno show esclusivo dell'Academy con la partecipazione di oltre 50 artisti internazionali tra cui Danny Ocean, fino a una dedica speciale di Andrea Bocelli sullenote di "She (Uguale a lei)": "Ho sentito la tua voce per la prima volta quando eri una bambina e sul tuo successo avrei scommesso qualsiasi cifra".

Tra gli omaggi e saluti di amici quello di Ricky Martin e di Biagio Antonacci, James Blunt, Gilberto Gil e Dianne Warren. Il 16 novembre, durante la 24esima edizione dei Latin Grammy Awards, alla consegna del Premio il pubblico l'ha omaggiata con una standing ovation.