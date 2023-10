Parlando con Euronews Culture, lo scrittore e compositore israeliano spiega come la sua visione dell'antisemitismo sia cambiata quando si è trasferito nel Regno Unito e come questa esperienza abbia ispirato il suo ultimo musical

Il nuovo musical di Uri Agnonsull'antisemitismo non fornisce molte risposte facili. Invece, "Antisemitism: A (((Musical)))" è un tentativo coraggioso di raccogliere le varie e complicate domande che l'artista ha dovuto affrontare quando si è trasferito nel Regno Unito.

Agnon è un compositore e attivista israeliano. Nel 2019 si è trasferito nel Regno Unito per un dottorato di ricerca presso l'Università di Southampton sulla composizione e sul potenziale attivista della musica. Una volta arrivato nel Regno Unito, però, è stato improvvisamente coinvolto in una conversazione politica sull'antisemitismo che non si aspettava.

Agnon ha parlato con Euronews Culture prima dell'inizio della guerra tra Israele e Hamas, iniziata il 7 ottobre.

Nel 2019, l'antisemitismo era un tema caldo. Jeremy Corbyn, allora leader del partito laburista all'opposizione, era coinvolto in uno scandalo mediatico per accuse proprio di antisemitismo, che ha innescato polemiche a sinistra molto infuocate.

Agnon era abituato a essere un ebreo in un Paese a maggioranza ebraica. "Essere ebreo in Israele significa far parte dell'identità che ha più potere", spiega. "Mi sono trasferito qui e improvvisamente quella stessa identità è stata emarginata".

In base alla sua esperienza, Agnon aveva criticato, sia personalmente che nel suo lavoro precedente, il modo in cui l'antisemitismo veniva utilizzato dallo Stato israeliano di destra per incutere paura ai cittadini. Nel Regno Unito, la situazione è sembrata meno simile a un tentativo politico di imporre il rispetto delle regole. "Sembra sicuramente molto più urgente e molto più reale".

Eppure, tra le due narrazioni contraddittorie della politica britannica in quel momento - una che affermava che l'antisemitismo a sinistra è un pericolo per il mondo ebraico e l'altra che si chiedeva se l'antisemitismo venisse utilizzato come arma per demonizzare gli avversari politici - Agnon non trovò nessuna delle due completamente falsa o convincente.

"Ho pensato che forse nessuna delle due cose è vera", ci ha raccontato Agnon. E non si tratta di dire che entrambe le parti sono problematiche. Non si tratta di schieramenti. Si tratta di trovare un modo sfumato di comprendere qualcosa che va molto più in profondità. L'antisemitismo è qualcosa di molto più profondo di un partito politico o di una persona, fa parte delle fondamenta di questa società. E dobbiamo comprenderlo come tale, se vogliamo affrontarlo".

È da questo punto di partenza che Agnon ha iniziato a lavorare al musical. Raccontato dalla prospettiva delle prime 24 ore di un ebreo israeliano sul suolo britannico, "Antisemitism: A (((Musical)))" è un'interpretazione esilarante e stimolante della sua esperienza.

Il musical combina molteplici ispirazioni teatrali. Agnon elimina la quarta parete, strizzando l'occhio al teatro brechtiano; un coro canta tweet antisemiti per tutta la durata dello spettacolo; e le canzoni stesse includono alcuni grandi successi.

Una delle prime canzoni dello spettacolo, "Take it as a Compliment", vede il protagonista ebreo lottare contro i molti stereotipi "positivi" che gli ebrei britannici possono trovarsi ad affrontare attraverso affermazioni come "Gli ebrei controllano il mondo".

In un'altra canzone, "Guilty", il protagonista decide che è "tempo che qualcun altro si senta in colpa", mentre si libera delle catene della colpa di vivere in Israele, dove gli ebrei controllano di fatto la stragrande maggioranza del parlamento.

Se questi sembrano messaggi contraddittori, è intenzionale. L'idea che gli ebrei abbiano il potere è davvero antisemita quando se ne parla nel Regno Unito. Ma in Israele gli ebrei hanno davvero il potere", spiega Agnon. L'incapacità di discutere queste dicotomie un po' strane è al centro dell'intento del musical.

Come si fa a fermare l'antisemitismo pur mantenendo una visione critica su argomenti come il trattamento riservato da Israele ai palestinesi? "Sono molto arrabbiato con le narrazioni che cercano di dire che bisogna scegliere tra la solidarietà con i palestinesi e la solidarietà con gli ebrei. Non credo che queste due cose vadano a scapito dell'altra", afferma Agnon.

L'artista si affretta ad aggiungere che, nonostante questo, il suo ultimo lavoro non è un musical su Israele-Palestina. Né si tratta del Labour nel 2019 (Corbyn non viene menzionato). Si tratta piuttosto dei modi complicati in cui gli ebrei si devono districare nel mondo dell'antisemitismo dalla prospettiva di una persona nuova al suo status di minoranza.

Si tratta, ovviamente, di un argomento piuttosto pesante, con un bagaglio storico e politico di tutto rispetto. Perché un musical, allora? Agnon è naturalmente perfettamente in grado di rispondere grazie al suo background di ricerca sull'uso della musica per l'attivismo.

L'uso di uno spettacolo, con più personaggi che esprimono opinioni diverse, è di per sé un buon modo per affrontare un tema con una miriade di opinioni complesse. In un musical, è possibile "mettere insieme tutti i tipi di voci. Non si dice che questa è l'autorità, che questa autorità vi dirà cosa è vero. Non voglio questo. Voglio che la gente discuta sul palco".

"Abbiamo molte persone che discutono sul palco", aggiunge Agnon. Ricorda un vecchio detto ebraico: "Due ebrei, tre opinioni". La teologia ebraica è definita da studiosi di opinione diversa che discutono da secoli sull'interpretazione. È naturale che la tradizione si estenda all'arte del XXI secolo.

In effetti, il musical stesso è un mezzo verso il quale gli ebrei gravitano da tempo, osserva Agnon. "Lo considero una delle migliori nuove tradizioni ebraiche". Da George Gershwin, passando per Stephen Sondheim e Jonathan Larson, gli ebrei amano scrivere musical. "Penso che ci siano delle ragioni per questo. Non è solo una coincidenza. Ha a che fare con questa complessità, ma anche con il divertimento allo stesso tempo, che è l'obiettivo del mio musical".

Antisemitismo:A (((Musical))) è in scena al Camden People's Theatre di Londra dal 17 al 28 ottobre e il 21 ottobre è prevista una sessione di domande e risposte dopo lo spettacolo.