La celebre mostra World Press Photo di quest'anno è stata inaugurata al Museo Nazionale di Budapest. La collezione sarà aperta al pubblico fino al 5 novembre. Sotto i riflettori le migliori immagini di fotogiornalismo dell'anno passato, 94 in totale, selezionate da una giuria tra 60.448 foto di 3.752 fotoreporter.

Marika Cukrowski, responsabile della mostra e curatrice di WPP; "I candidati vogliono davvero concentrarsi su storie costruttive. Vediamo che accadono cose terribili in tutto il mondo, eventi orribili, ma il giornalismo costruttivo si concentra sulle soluzioni come chi combatte il cambiamento climatico, per esempio."

La mostra itinerante è stata vista da quasi quattro milioni di persone in 70 città di 30 paesi in tutto il mondo. Negli ultimi anni la personale di Budapest è stata una delle più visitate.

Tamás Révész, organizzatore della mostra: "Chi guarda queste immagini avrà informazioni su come è il nostro mondo. È impossibile non pensare a ciò che li circonda. Impareremo molto, il tuo nostro senso empatico si svilupperà."

Immagini che portano i visitatori a riflettere su importanti questioni sia sociali che ambientali, offrendo una visione stimolante del mondo che li circonda. Secondo le stime dell'organizzazione Reporter Senza Frontiere, quasi la metà della popolazione mondiale non ha accesso a notizie e informazioni pubblicate liberamente. World Press Photo sostiene la libertà di stampa presentando le migliori immagini di fotogiornalismo.