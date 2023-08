I vincitori vengono scelti nelle categorie Comportamento animale, Ritratti di animali, Conservation Focus, Fotografia naturalistica creativa e Paesaggio selvaggio e animali nel loro habitat.

I vincitori dei NatureinFocus Photography Awards di quest'anno sono stati annunciati al Nature inFocus Festival, tenutosi al Jayamahal Palace di Bangalore, in India.

Da un toccante ritratto di un Bonobo che nutre un cucciolo di mangusta a una feroce battaglia per i diritti di accoppiamento tra i maschi di stambecco nel deserto israeliano, queste immagini catturano momenti unici della storia naturale e affrontano questioni cruciali di protezione della fauna.

I vincitori sono stati selezionati tra un totale di 24.000 fotografie inviate da 1.500 fotografi di tutto il mondo.

Ecco una splendida raccolta di alcune delle migliori immagini del concorso.

Categoria Comportamento animale: "Shell I Eat You?", di Sankhesh Dedhia

'Shell I Eat You?' by Sankhesh Dedhia Credit: Nature inFocus / Sankhesh Dedhia

Questo splendido scatto d'azione cattura un momento di storia naturale raro, in cui una tigre pesca dal lago una tartaruga indiana dal guscio molle. La dieta di una tigre in natura può essere molto varia, dato che il felino può predare praticamente tutto ciò che si trova sul suo territorio, persino una tartaruga!

Categoria Comportamento animale: "A love like no other", di Afroj Sheikh

'A Love Like No Other' by Afroj Sheikh Credit: Nature inFocus Awards / Afroj Sheikh

Nel mirino di un leopardo affamato, la madre e il piccolo di langur avevano poche possibilità di sopravvivere. Dopo la caccia e l'inseguimento, il predatore ha avuto la meglio sulla preda salendo su un albero. La madre, però, è riuscita a salvare la sua prole.

Categoria Comportamento animale: "A sappy alliance", di Avinash PC

A Sappy Alliance by Avinash PC Credit: Nature inFocus Awards / Avinash PC

Le relazioni simbiotiche sono numerose nel mondo naturale! Ma nessuna è così sdolcinata e zuccherosa come la relazione mutualistica tra formiche e afidi. Gli afidi sono minuscoli insetti succhiatori di linfa, gravi parassiti delle piante. Secernono un liquido ricco di zuccheri chiamato melata, il cibo preferito dalle formiche! Le formiche proteggono questi insetti da altri predatori e li portano persino nelle parti più sane della pianta per mantenere un flusso costante di dolce melata!

Categoria Conservation Focus: "Cry Me a River", di Hiren Pagi

"Cry Me a River", di Hiren Pagi Credit: Nature inFocus Awards / Hiren Pagi

Di tanto in tanto, i siti di notizie riportano che un coccodrillo morto è stato trovato nel fiume Vishwamitri. L'immagine mostra le condizioni in cui questi rettili convivono con l'uomo e con il suo inquinamento. Il fiume è diventato una discarica per gli stabilimenti vicini, che mette in grave pericolo i coccodrilli.

Categoria Wildscape & Animals in Their Habitat: "The things you do for love", di Emit Ashel

The Things You Do for Love by Emit Ashel Credit: Nature inFocus Awards / Emit Ashel

Per noi umani sembra il set del prossimo Mission Impossible, ma per gli stambecchi i terreni rocciosi di alta quota sono pane quotidiano. Questa specie vulnerabile di stambecco è nota per molte caratteristiche: le grandi corna semicircolari, la capacità di scalare le montagne con facilità e le lotte territoriali che i maschi intraprendono durante la stagione dell'accoppiamento. Le prove di forza iniziano mostrando le loro impressionanti corna. Se questo non basta, si passa a spingere e spintonare l'avversario. Gli stambecchi si ergono anche sulle zampe posteriori per prepararsi a colpire.

Categoria Wildscape & Animals in Their Habitat: "Worlds Apart", di Dileep SS

Worlds Apart by Dileep SS Credit: Nature inFocus Awards / Dileep SS

Se pensate a Dubai, la prima cosa che vi viene in mente sono probabilmente le meraviglie architettoniche che fanno sembrare il cielo a portata di mano. Gli alti edifici possono essere il marchio di fabbrica di Dubai, ma a pochi chilometri di distanza coesiste un altro mondo, dove la fauna selvatica prospera nel deserto. L'immagine giustappone questi due mondi, gli imponenti grattacieli e le sabbie infinite, per ricordare di guardare oltre il cemento.

Categoria fotografia naturalistica creativa: "All That Glitters Are Spores", di Anirban Dutta

All That Glitters Are Spores by Anirban Dutta Credit: Nature inFocus Awards / Anirban Dutta

Le setole sono i peli protettivi, dai colori vivaci, delle larve di falena lumaca. L'effetto scintillante è dovuto al rilascio di spore da parte dei funghi. Quando il fotografo ha trovato le larve posizionate proprio accanto ai funghi sporigeni, non ha voluto perdere l'occasione di catturare un'inquadratura incredibile!

Categoria della fotografia naturalistica creativa: Simmetria nel mimetismo di Arkaprava Ghosh

Symmetry in Mimicry by Arkaprava Ghosh Credit: Nature inFocus Awards / Arkaprava Ghosh

Si dice che il mimetismo sia la più alta forma di adulazione. Ma nel mondo animale è uno dei migliori meccanismi di difesa. In questo caso, queste libellule si posizionano in modo organizzato sul rampicante perenne Phanera vahlii per assomigliare a un'infiorescenza. Le libellule hanno anche alzato gli addomi nella stessa maniera... Ingannare un predatore non è mai stato così complicato.

Categoria Ritratti di animali: "Il Bonobo e il suo animale domestico" di Christian Ziegler

The Bonobo and His Pet by Christian Ziegler Credit: Nature inFocus Awards / Christian Ziegler

L'ultima grande scimmia, il Bonobo, è uno dei nostri parenti viventi più prossimi. Qui, un Bonobo selvatico che ha catturato un cucciolo di mangusta se ne prende cura come se fosse un animale domestico. In seguito, il bonobo ha liberato l'animale illeso, un comportamento che è stato registrato solo una volta in questo sito.

Categoria Ritratti di animali: "Inspector Booby" di Suliman Alatiqi

Inspector Booby by Suliman Alatiqi Photograph: Suliman Alatiqi/2023 Nature inFocus Photography Awards

I brown booby trascorrono una parte significativa della loro vita nell'oceano aperto. La loro natura goffa sulla terraferma ha fatto sì che il loro nome derivi dalla parola spagnola bobo, che significa stupido o sciocco. Sono eccellenti nuotatori e si tuffano per nutrirsi di qualsiasi cosa, dalle acciughe alle sardine, ai calamari e ai gamberi. Il fotografo ha osservato questo esemplare immergere la testa sott'acqua a brevi intervalli e si è messo in posizione per catturare un ritratto ravvicinato dell'uccello dalla prospettiva della sua preda.

Categoria Giovane Fotografo: "Raiders of Hives" di Pranav Mahendru

Raiders of Hives by Pranav Mahendru Photograph: Pranav Mahendru/2023 Nature inFocus Photography Awards

Nelle fitte foreste di Satpura, una coppia di falchi fa incursione in un alveare. Questi rapaci vanno a caccia di cibo negli alveari e nei nidi di vespe ma, a differenza di quanto suggerisce il loro nome, preferiscono le larve di api e vespe al miele vero e proprio.

Categoria Giovane Fotografo: "Slender in the night", di Arnav Deshpande

Slender in the Night by Arnav Deshpande Photograph: Arnav Deshpande/2023 Nature inFocus Photography Awards

Come i ragni con cui vengono comunemente confusi, anche gli opilioni hanno otto zampe, per lo più lunghe e sottili in contrasto con il corpo. Sono fossili viventi, rimasti immutati per milioni di anni. In una notte di pioggia, il giovane fotografo ha avvistato questo esemplare che si rifugiava in una fessura, con le gocce di pioggia che scintillavano sui suoi arti.

Categoria Wildscape & Animals in Their Habitat: "The land of stripes", di Amit Vyas

The Land of Stripes by Amit Vyas Photograph: Amit Vyas/2023 Nature inFocus Photography Awards

Se l'essenza di Ranthambore, parco nazionale indiano, potesse essere catturata in un solo fotogramma, sarebbe questo. Quando una tigre sceglie il momento opportuno per mostrarsi, sembra quasi troppo bello per essere vero. L'architettura storica del paesaggio e lo sfondo ceruleo creano un'immagine quasi magica.

Categoria Wildscape & Animals in Their Habitat: "The rarest of them all", di Sergey Gorshkov

The Rarest of Them All by Sergey Gorshkov Photograph: Sergey Gorshkov/2023 Nature inFocus Photography Awards

Il leopardo dell'Amur è uno dei felini più rari al mondo. Questo felino, in pericolo di estinzione, deve affrontare diverse minacce, tra cui il bracconaggio per la sua pelliccia. Sebbene il suo habitat sia in ampie zone della Russia e della Cina, questi leopardi sono minacciati anche dalla scarsità delle loro prede.

Categoria Comportamento animale: "It's a Cat-eat-cat world", di Karthik Mohan Iyer

It’s a Cat-eat-cat World by Karthik Mohan Iyer Photograph: Karthik Mohan Iyer/2023 Nature inFocus Photography Awards

Sebbene tigri e leopardi condividano la stessa base di prede, tendono a non scontrarsi e a stare per lo più lontani l'uno dall'altro. Ma quando sono minacciate dalla concorrenza, le tigri possono eliminare altri predatori nel loro territorio, come i leopardi.

Categoria Comportamento animale: "Lights Will Guide You Home", di Merche Llobera

Lights Will Guide You Home by Merche Llobera Photograph: Merche Llobera/2023 Nature inFocus Photography Awards

Un branco di delfini si rituffa nelle acque meravigliosamente illuminate dell'Oceano Pacifico, dando vita a questa splendida scena di una valanga di cetacei. Uno dei delfini guarda nell'obiettivo della fotocamera, aggiungendo un tocco curioso allo scatto.

Categoria giovani fotografi: "Gecko's Garage", di Vidyun Hebbar

Gecko’s Garage by Vidyun Hebbar Photograph: Vidyun Hebbar/2023 Nature inFocus Photography Awards

Il geco diurno delle Andamane o geco verde smeraldo è un geco dai colori vivaci. Il giovane fotografo era in vacanza quando ha avvistato questa timida creatura appostata all'interno di un'ombra luminosa.