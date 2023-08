"Questo è il mio hobby, quindi continuerò a farlo. Mi rende felice e rende felici anche le altre persone". Lo dice "Tolo", l'uomo diventato "cane umano". Succede in Giappone: e il web è impazzito

Un uomo giapponese, che ha speso circa due milioni di yen (circa 12.800 euro) per il suo costume da collie, fatto su misura per trasformarsi in un cane, ha condiviso un video in cui per la prima volta fa una... passeggiata.

L'uomo, identificato solo come "Toco", indossa un costume iperrealistico per realizzare il suo sogno di sempre: diventare un cane.

Il suo canale YouTube, "I Want To Be An Animal" (Voglio essere un animale), è diventato un fenomeno online e mostra i video in cui "Toco" indossa il costume da cane, si rotola sul pavimento, confonde gli altri cani e si conferma... il miglior amico dell'uomo.

L'ultimo video lo mostra mentre esce in pubblico, per la prima volta, in "forma" di cane: ha ottenuto oltre sei milioni di visualizzazioni, nel momento in cui scriviamo.

Secondo "Toco", il video è stato girato l'anno scorso durante un'intervista con l'emittente televisiva tedesca RTL.

"Fortunatamente ho ricevuto il permesso di usare i video, quindi li sto pubblicando", ha scritto nella descrizione del video.

L'anno scorso "Toco" ha assunto un'azienda giapponese chiamata Zeppet, nota per la creazione di sculture e modelli per i film, per realizzare il costume. L'azienda ha impiegato 40 giorni per creare il costume.

Il costume è...da Oscar! YouTube - “I Want To Be An Animal”

"I miei preferiti sono gli animali quadrupedi. Volevo creare un modello molto realistico. Ho pensato ad un animale grande e amico dell'uomo: così ho deciso di diventare un cane", ha detto "Toco".

"Ricordo di aver scritto nel mio libro dei voti delle elementari che volevo essere un cane e camminare all'aperto.

Ce l'ho fatta!" "Toco"

Prima passeggiata...canina. YouTube - “I Want To Be An Animal”

Da quando i suoi video sono diventati virali sui social media, "Toco" ha ricevuto, come era prevedibile, valanghe di reazioni negative per i suoi sforzi di assomigliare a un cane: molti gli hanno detto che dovrebbe andare in terapia e altri lo hanno definito fetish.

In risposta ai commenti, "Toco" ha dichiarato: "Sono triste che la gente possa pensare male di questa mia passione. Amo gli animali e mi diverto a recitare come un collie".

"Questo è il mio hobby, quindi continuerò a farlo. Mi rende felice e rende felici anche gli altri".