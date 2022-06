"Johnny! Johnny!"

I fan di Johnny Depp hanno esultato fuori dal tribunale di Fairfax, in Virgina (USA), dove mercoledi la giuria ha assegnato alla star del film "I Pirati dei Caraibi" oltre 15 milioni di dollari di risarcimento, per la causa di diffamazione dell'attore americano, 58 anni, contro l'ex moglie Amber Heard.

In un post su Instagram, Johnny Depp ha scritto di aver "finalmente riavuto indietro la sua vita" dopo le sei settimane di causa per diffamazione, in cui ha negato le accuse di abusi e violenze domestiche, denunciati dalla ex moglie,l'attrice Amber Heard (36 anni).

La quale, su Twitter, ha dichiarato dii essere molto delusa e ha definito la sentenza un "grave passo indietro" per le donne.

Tuttavia, l'attrice ha ricevuto quasi due milioni di dollari di danni per la dichiarazione di uno degli avvocati di Depp che ha definito le sue accuse di abusi una "totale invenzione".

I giurati hanno stabilito che l'articolo pubblicato dal quotidiano "Washington Post" nel 2018, in cui Amber Heard parlava del suo matrimonio fallito e accusava di abusi il marito era "falso" e che l'attrice ha agito con "effettiva malizia", rendendosi colpevole di diffamazione.

Durante il sensazionale processo televisivo durato sei settimane, sia Amber Heard che Johnny Depp hanno accusato l'altro di aggressione fisica e di aver distrutto la propria carriera.

Le testimonianze e le prove presentate alla giuria hanno rivelato una serie di dettagli scabrosi del loro breve matrimonio.

Amber Heard in una foto del 2016. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

La Heard ha testimoniato che Depp l'ha aggredita in più di una dozzina di occasioni, tra cui un raptus a base di alcol in Australia nel 2015.

Depp - nella sua testimonianza in tribunale - ha negato di aver abusato della ex moglie e ha detto che è stata l'attrice ad abusare di lui, lanciandogli contro una bottiglia di alcol che gli ha tagliato la punta di un dito.

Dopo la sentenza, è intervenuta Camille Vasquez, uno degli avvocati di Johnny Depp (l'altro è Benjamin Chew).

"Il verdetto di oggi conferma ciò che abbiamo detto fin dall'inizio, ovvero che le affermazioni contro Johnny Depp sono diffamatorie e non supportate da alcuna prova.

Siamo grati alla giuria per la loro attenta valutazione, al giudice e al personale del tribunale, che hanno dedicato un'enorme quantità di tempo e risorse a questo caso" Camille Vasquez Legale di Johnny Depp

L'avvocatessa Camille Vasquez parla alla stampa. (Fairfax, 1.6.2022) Screeshot Euronews

Nell'arco di tre giorni, prima di arrivare al verdetto, la giuria si è chiusa in camera di consiglio per un totale di 12 ore.

Il processo si è tenuto a Fairfax, in Virginia, su richiesta degli avvocati di Depp, in quanto i server informatici del "Washington Post", per la sua edizione online (che contiene l'articolo "incriminato" del 2018), si trovano proprio nella Contea di Fairfax.

Nonostante la vittoria in tribunale e il risarcimento ottenuto, il processo - estremamente "mediatizzato" per un mese e mezzo, visto la fama dei due contendenti - ha diviso l'opinione pubblica e l'immagine di Johnny Depp, più volte protagonista di relazioni turbolente ed episodi controversi, rischia di essere offuscata.