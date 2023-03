Riga: i 250 anni del Museo di Storia e della Navigazione

Il Museo di Storia e della Navigazione di Riga (Lettonia) ha iniziato le celebrazioni per festeggiare un anniversario molto importante: i 250 anni dalla sua fondazione.

Questo museo è considerato uno degli "scrigni" più grandi e importanti del patrimonio culturale e storico, ed è il più antico degli Stati baltici.

Molte sono le mostre in corso di preparazione in occasione dell'anniversario del museo.

A marzo sarà inaugurata una mostra sul restauro.

E In autunno ci sarà un'interessante mostra dedicata alle sedie, dal titolo: “Ognuno ha la sua sedia”. Perché una sedia ha un significato simbolico nella storia del museo, così come nella storia dei cittadini di Riga e di tutta l'umanità; la sedia è anche un simbolo di potere...

Una cartolina dal museo di Riga. Rendez-vous Euronews

Il sole di Monet "trasloca" a Potsdam...

Uno dei dipinti più famosi dell'era impressionista, "Impressione, levar del sole" di Claude Monet, è ora è in prestito per otto settimane al Museo Barberini di Potsdam, a sud di Berlino, dove è in corso di svolgimento - fino all'11 giugno - la mostra dal titolo "**Il sole: fonte di luce nell'arte**”.

La mostra presenta 130 dipinti, sculture e stampe, tutti con il sole come comune denominatore dell'opera di Monet.

Il quadro - dipinto dall'artista francese nel porto avvolto dalla nebbia di Le Havre, nel 1872, accreditato di aver dato il nome al movimento impressionista - è normalmente esposto al Musée Marmottan Monet, un museo dedicato all'arte di Monet, che si trova a Parigi.

Ma il pubblico del bellissimo Museo Barberini di Potsdam sapranno rendergli il giusto omaggio.

Non si può resistere a Monet... Rendez-vous Euronews

Barcellona: Joan Miró** è ovunque**

La Fundació Joan Miró è stata creata dallo stesso artista, inizialmente con opere della sua collezione privata, ma con il desiderio di creare a Barcellona un centro riconosciuto a livello internazionale per la "Borsa di studio Miró" e la ricerca sull'arte contemporanea, oltre - naturalmente - per diffondere la collezione d'arte.

La Fundació è stata aperta al pubblico il 10 giugno 1975 e da allora è diventata un centro culturale di eccezionale dinamismo, in cui il lavoro di Joan Miró convive con l'arte contemporanea all'avanguardia.

Con un approccio interdisciplinare, la Fundació organizza mostre temporanee di artisti del XX e XXI secolo, nonché attività e progetti accademici, in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni.

Attraverso i suoi programmi espositivi e didattici, la Fundació Joan Miró esplora le linee di ricerca legate all'opera di Miró e all'arte contemporanea.

Fino al 19 marzo, i visitatori potranno "occuparsi" dell'archivio della Fundació Joan Miró ed entrare in contatto con la varietà e la ricchezza di documenti che caratterizzano questa collezione e conoscere tutti gli interventi conservativi che sono stati effettuati.

Indiscutibilmente Joan Miró. Rendez.vous Euronews

Precedenti episodi di "Rendez-vous"