Jacques Henri Lartigue, uno dei più grandi fotografi del XX secolo, è noto soprattutto per i suoi scatti in bianco e nero.

La Fondazione Canal di Madrid presenta una rara esposizione delle sue foto a colori, in particolare delle "trente glorieuses" e dei "momenti felici" che ha immortalato, visitabile fino al 23 aprile.

"Lartigue, il cacciatore di momenti felici. Fotografie a colori" introduce il pubblico a una parte sorprendente e quasi sconosciuta dell'opera dell'artista francese.

L'esposizione sottolinea una singolarità che ha definito tutta la sua vita: l'ambizione di catturare alcune schegge di felicità.

Per i puristi il colore era riservato ai dilettanti, ma Lartigue lo ha sempre sostenuto. Aveva iniziato sperimentando con le autocromie (procedimento di fotografia a colori basato sulla sintesi additiva, brevettato il 17 dicembre 1903 dai fratelli Lumière), ma fu negli anni Cinquanta, con la pellicola a colori e i toni saturi, che iniziò a realizzare reportage.

"Il colore è il modo migliore per catturare il fascino e la poesia della vita", diceva Lartigue. In età avanzata, decise di riprendere alcune delle fotografie che aveva scattato quando aveva solo 20 anni, per riempirle del colore che per lui rappresentava la felicità.