Addio alla figlia di Elvis. Stroncata da un infarto Lisa Marie Presley

E' morta a soli 54 anni Lisa Marie Prisley, figlia di Elvis Prisley. "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia amata figlia Lisa Marie è morta", ha scritto Priscilla Presley in un comunicato.

Appena martedì aveva partecipato ai Golden Globe, poi giovedì mattina è stata trovata incosciente dalla sua governante nella sua casa di Calabasas, un ricco sobborgo di Los Angeles. Trasportata d'urgenza in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate subito gravi: la Presley è stata posta in coma farmacologico, ma non ce l'ha fatta.

Cantante e compositrice, con lei se ne va una parte della memoria collettiva americana: unica figlia di Elvis Presley, unica erede del patrimonio e della memoria, più volte aveva raccontato che padre era "the King", che morì anche lui giovane, quando lei aveva appena 9 anni.