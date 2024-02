Di Lily Swift

Un nuovo studio rivela che il bell'aspetto può essere una sorta di bene ereditario, in grado di aumentare il reddito di tutte le generazioni successive.

I figli di genitori considerati attraenti guadagnano di più di quelli provenienti da famiglie considerate "di aspetto medio", secondo una nuova ricerca del National Bureau of Economic Research statunitense.

Lo studio, intitolato "The Economic Impact of Heritable Physical Traits: Hot Parents, Rich Kid?" ha esaminato varie serie di dati che tenevano conto dell'aspetto fisico dei genitori e dei loro figli, paragonandoli con i guadagni della seconda generazione.

L'aspetto fisico di genitori e figli è stato valutato direttamente da altre persone, e non da misure matematiche come la simmetria del viso. La ricerca ha rivelato che, per ogni "deviazione standard" al di sopra della media nell'aspetto fisico dei genitori, i guadagni annuali dei figli aumentano di oltre 2.300 dollari (2.113 euro).

L'economista Daniel Hamermesh, uno degli autori del rapporto, ha affermato che, oltre a beni come proprietà e risparmi, lo studio ha rivelato che il bell'aspetto può essere una sorta di bene ereditario, che aumenta il reddito attraverso le generazioni.

"Le persone di bell'aspetto hanno maggiori probabilità di avere successo finanziario e professionale nel corso della loro vita", ha spiegato.

"Il motivo è duplice: il fatto che i tuoi genitori siano belli fa sì che tu lo sia anche tu, e questo ti aiuta a ottenere buoni risultati. Ma anche perché se i tuoi genitori sono belli, significa che hanno più soldi da darti", ha aggiunto il ricercatore dell'Università del Texas ad Austin.

Hamermesh ha studiato il legame tra successo e bellezza per oltre 10 anni e ha scoperto che le persone attraenti hanno maggiori probabilità di essere assunte e di ricevere stipendi più alti rispetto alle loro controparti meno attraenti. Secondo l'autore, l'aspetto gioca un ruolo molto più importante sulle nostre probabilità di successo di quanto pensiamo.

Hamermesh spera che i risultati della ricerca rendano le persone più consapevoli dei loro pregiudizi verso le persone più belle e le rendano più propense a correggerli.

"Se si è consapevoli del fatto che si sta discriminando, si è molto meno propensi a farlo", ha detto Hamermesh, "credo che il solo fatto di rendere le persone consapevoli di una cosa del genere ne riduca l'impatto negativo".

L'autore dllo studio ha riconosciuto che i risultati sono "molto deprimenti", aggiungendo che la bellezza "è esattamente come qualsiasi altro tipo di discriminazione". Negli Stati Uniti gli attivisti hanno chiesto di estendere le leggi antidiscriminazione alle caratteristiche individuali. L'anno scorso New York ha introdotto misure per prevenire la discriminazione basata sul peso negli alloggi e nell'occupazione. Molti altri Stati stanno valutando leggi simili. Studi precedenti hanno addirittura rilevato una correlazione diretta tra il peso di una donna e la sua retribuzione.