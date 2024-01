Airbus, azioni da record. Boeing crolla in borsa

Di Piero Cingari

La lotta a distanza tra i due costruttori di aeromobili continua, tra duri colpi per la casa americana Boeing e buone notizie per l'europea Airbus.

PUBBLICITÀ

L'intramontabile massima latina «mors tua vita mea» (la tua morte è la mia vita) calza a pennello alla battaglia in corso tra Airbus e Boeing per la supremazia nel settore della produzione di aeromobili.

Questo martedì, il produttore europeo Airbus ha raggiunto un importante traguardo: le sue azioni hanno raggiunto il massimo storico di 145€. Un risultato ancora più simbolico poichè è stato raggiunto solo poche ore dopo il crollo del corso di borsa di Boeing. Il concorrente americano di Airbus ha infatti perso l'8% in borsa, il calo più significativo dall'ottobre del 2022. Boeing è alle prese con gravi problemi di sicurezza che potrebbero danneggiare gravemente la sua reputazione.

La turbolenza di Boeing, tra problemi di sicurezza e questioni di immagine

Non è un periodo facile per Boeing, che deve fare i conti con la messa a terra di 171 dei suoi 737-MAX 9 da parte della Federal Aviation Administration, a seguito di un incidente che ha coinvolto un volo dell'Alaska Airlines. Poco dopo il decollo, un pezzo del portellone è esploso, staccandosi dal velivolo. Fortunatamente, il pilota è riuscito a realizzare un atterraggio di emergenza, e non ci sono stati feriti.

La decisione della FAA è stata rapidamente adottata anche dalla autorità europee, amplificando così l'impatto su Boeing.

Ma i problemi per Boeing non finiscono qui. In una nota pubblicata questa settimana, Bank of America ha espresso serie preoccupazioni per un aereo consegnato il 31 ottobre 2023 e sottolineato che Boeing deve questa fase a massimo rischio reputazionale con la massima cautela. Gli analisti hanno avvertito che i continui problemi potrebbero minare la fiducia dei cittadini nel 737 MAX e a potenzialmente danneggiare le vendite.

«L'incidente è allarmante e la messa a terra di una flotta di questo tipo di aeromobile solleva dubbi su quali azioni correttive saranno necessarie e quanto tempo ci vorrà per eseguirle», ha osservato Goldman Sachs in un'altra dichiarazione. «Qualsiasi problema di controllo della qualità comporta rischi per il programma di produzione e consegna», hanno aggiunto gli analisti.

L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha affermato che Boeing «deve migliorare significativamente i suoi controlli di qualità», senza però abbassare il suo ritmo di produzione. recuperare il ritardo nella produzione.

Airbus decolla: concludere accordi e ampliare gli orizzonti

Secondo gli esperti del settore e l'agenzia Reuters, Airbus sarebbe sul punto di concludere un importante contratto con Delta Air Lines, una delle più importanti compagnie aeree degli Stati Uniti. L'accordo potrebbe includere dozzine di jet e potrebbe svolgere un ruolo fondamentale per l'espansione strategica di Airbus, in particolare nella regione Asia-Pacifico. Un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già questo venerdì.

Airbus ha anche ottenuto un consistente ordine da EVA Air, compagnia aerea di Taiwan. L'ordine include 18 A350-1000 a lungo raggio e 15 jet A321neo.

Per il momento, la valutazione di mercato di Boeing è stimata a 126 miliardi di euro, più elevata rispetto ai 113 miliardi di euro di Airbus. Nell'ultimo anno, Boeing ha generato 71,6 miliardi di euro di entrate, superando i 63,2 miliardi di euro di entrate di Airbus.

Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare: sela reputazione di Boeing dovesse subire un duro colpo a causa dei problemi di sicurezza degli ultimi giorni, Airbus potrebbe superare il suo concorrente.

Tutti gli occhi sono ora puntati sul 31 gennaio 2024, quando Boeing dovrebbe pubblicherà i risultati del quarto trimestre del 2023. La direzione della casa americana potrebbe fornire ulteriori informazioni sulle sfide economiche e sui potenziali contraccolpi che Boeing potrebbe dover affrontare a seguito dell'incidente. Airbus pubblicherà i suoi risultati due settimane dopo, il 15 febbraio 2024.