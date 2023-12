Tesla, di Elon Musk, potrebbe non rimanere a lungo la più grande azienda di auto elettriche del mondo.

La casa automobilistica cinese BYD si definisce "il più grande marchio automobilistico di cui non avete mai sentito parlare", eppure sta per superare Tesla per il numero di vendite.

Sebbene BYD sia uno dei maggiori produttori di veicoli elettrici al mondo, il marchio non è molto conosciuto dagli acquirenti europei. La situazione però potrebbe presto cambiare, visti gli ottimi risultati di vendita di BYD in due mercati europei cruciali, Germania e Svezia. L'azienda ha inoltre annunciato l'apertura della sua prima fabbrica europea di veicoli elettrici in Ungheria.

Il numero di veicoli venduto da BYD è in costante aumento, e la casa di produzione cinese è ormai vicinissima a raggiungere le cifre della sua rivale americana Tesla. I dati di Bloomberg mostrano che la casa automobilistica statunitense ha venduto solo 3.456 veicoli elettrici in più rispetto alla controparte cinese nel terzo quadrimestre del 2023.

Come si spiega il successo di BYD?

Il nome BYD sta per "Build Your Dreams" (costruisci i tuoi sogni), che è esattamente ciò che ha fatto il suo fondatore Wang Chuanfu. Cresciuto nel povero villaggio di Wuwei, nella provincia orientale cinese di Anhui, oggi ha un patrimonio di 14,8 miliardi di dollari, secondo Bloomberg.

Wang ha avviato l'azienda nel 1995 per produrre batterie elettriche. Ora l'azienda è impegnata nella produzione di automobili, nel trasporto ferroviario, nelle energie rinnovabili e nell'elettronica.

BYD ha presentato il suo primo modello di auto, un ibrido plug-in chiamato F3DM, nel 2008. Giusto in tempo per beneficiare dei nuovi sussidi governativi cinesi per l'acquisto di auto plug-in, tra cui agevolazioni fiscali per i consumatori, incentivi per i produttori, sostegno alla ricerca e allo sviluppo e prestiti a basso costo.

Il potenziale di crescita dell'azienda ha attirato anche l'attenzione di Warren Buffett. Nel 2008 la Berkshire Hathaway Inc. ha pagato circa 230 milioni di dollari (208 milioni di euro) per una quota di circa un decimo della casa automobilistica cinese.

Il CEO di Tesla Elon Musk, tuttavia, ha impiegato diverso tempo prima di prendere sul serio il potenziale del suo rivale. Musk ha persino fatto battute sulla casa automobilistica cinese anni fa.

Nel frattempo, BYD era riuscita ad abbassare i prezzi delle auto plug-in in modo da poter fare concorrenza ai veicoli a benzina.

Il marchio si è lasciato alle spalle diversi concorrenti. Oggi BYD è presente in più di 70 Paesi su sei continenti e ha conquistato il 9° posto nella classifica globale delle vendite di automobili.

BYD ha registrato grosse vendite in Brasile, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda, Germania e Svezia, ma è forte soprattutto in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Offre sei modelli, e tutti costano molto meno del prezzo richiesto da Tesla chiede per la sua berlina Model 3 più economica in Cina.

Le vendite dei modelli BYD sono sostenute anche da costi di finanziamento favorevoli in Cina. Nel frattempo, Tesla è più presente nei mercati statunitense ed europeo, dove i prestiti sono più costosi.

Tuttavia, il design dei modelli BYD non è ancora all'altezza di quelli prodotti da Tesla e il gigante statunitense dei veicoli elettrici ha ancora la meglio su BYD in termini di ricavi, reddito e capitalizzazione di mercato, ma questo divario potrebbe presto colmarsi. Gli analisti di Bernstein prevedono che Tesla genererà 114 miliardi di dollari (103 miliardi di euro) di vendite contro i 112 miliardi di dollari (101,2 miliardi di euro) di BYD, riporta Bloomberg.

Parte del successo di BYD nel 2024 potrebbe derivare dall'atteso lancio dei suoi veicoli elettrici di terza generazione che dovrebbero contenere funzionalità di guida automatica, un'area non ancora esplorata da BYD. Nel frattempo, però, i concorrenti emergenti, come Huawei Technologies, potrebbero dare molti grattacapi sia a Tesla che a BYD nei prossimi anni.