Gli Ungheresi potrebbero dover rinunciare a mangiare e fare compere al mercato di Natale nel cuore della loro capitale

In una fredda notte invernale nella capitale ungherese, i clienti di uno dei più famosi mercatini di Natale all'aperto d'Europa stanno curiosando tra le bancarelle, ricche di cibi fumanti e di vin brulé, mentre uno spettacolo di luci natalizie illumina la facciata della Basilica di Santo Stefano.

Tuttavia, nonostante l'allegria natalizia, la crisi del costo della vita nel Paese mitteleuropeo fa sì che molti ungheresi e turisti si trovino a dover pagare una fattura troppo salata per gli amati mercatini annuali.

Una ciotola di zuppa di gulasch, marchio di fabbrica ungherese, a 12 euro, un cavolo ripieno a circa 17 euro, un hot dog con salsiccia a più di 21 euro: ecco i prezzi di quest'anno tra le bancarelle del mercato di Natale. In un Paese in cui il salario netto mediano è inferiore a 830 euro al mese, questi prezzi sono insostenibili per la maggior parte degli Ungheresi.

"Questo mercatino non è stato pensato per i portafogli ungheresi", ha detto Margit Varga, che viene da Pecs, una città del sud del Paese. "I prezzi sono semplicemente irreali, sia che si tratti di turisti che di ungheresi".

Nelle ultime settimane i prezzi dei prodotti alimentari al popolare mercato Advent Bazilika e al vicino mercato di piazza Vorosmarty hanno suscitato un'ondata di polemiche sui media locali. Alcuni organi di stampa hanno confrontato i prezzi con quelli di mercati simili nella più ricca Vienna, a meno di tre ore di treno, e hanno riscontrato che alcuni prodotti alimentari sono addirittura più cari a Budapest.

A stuffed cabbage costs almost €20 at the Advent Bazilika market. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ami Sindhar, una visitatrice londinese di 29 anni, ha detto di aver visitato di recente un mercatino di Natale a Colonia, in Germania, e di aver scoperto che il cibo del mercatino di Budapest era "molto più caro".

"L'atmosfera qui è fantastica, ma i prezzi del cibo...", afferma dopo aver finito una tazza di vin brulé con gli amici. "Penso che sia un peccato per la gente del posto. Quando c'è un bel mercato come questo, la gente dovrebbe poter permettersi di andarci".

Inflazione da capogiro in Ungheria

Certo, i mercatini di Natale sono generalmente pensati per i turisti e spesso hanno un prezzo maggiorato. L'inflazione però si sta facendo sentire in molti altri modi in Ungheria.

L'inflazione ha colpito duramente il Paese negli ultimi due anni. Per la maggior parte del 2023, l'Ungheria ha registrato l'inflazione più alta dell'Unione Europea, superando anche il 25%.

L'aumento più importante riguarda i prezzi dei generi alimentari. "Quando ero bambino e andavo a comprare le castagne, avrei potuto comprare tutta la bancarella per un quarto del prezzo di adesso", racconta Lajos Hild, pensionato, camminando tra le bancarelle del mercato dell'Avvento di Bazilika.

People visit the Advent Bazilika market in downtown Budapest, Saturday, Dec 9. 2023. Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Nel tentativo di ampliare le opzioni per i visitatori meno abbienti, gli ambulanti sono tenuti a offrire un menu giornaliero per 1.500 fiorini (4,25 dollari). Per accompagnare il tutto, una tazza di vin brulé caldo costa circa 3,80 dollari.