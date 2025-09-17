PUBBLICITÀ

Nel mese di settembre la Turchia ha arrestato almeno 161 presunti membri del cosiddetto Stato Islamico (Isis), nel timore che il gruppo jihadista e i suoi affiliati stiano tornando in auge e possano rappresentare una minaccia crescente in Medio Oriente, Europa e Africa.

Il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ha dichiarato la scorsa settimana che i sospetti - arrestati in quasi la metà delle 81 province del Paese - erano attivi all'interno dell'Isis e fornivano sostegno finanziario.

Ciò ha fatto seguito all'avvertimento lanciato il mese scorso dagli esperti di antiterrorismo delle Nazioni unite, secondo i quali si è verificata una recrudescenza dell'attività dello Stato Islamico nelle propaggini del Sahel - in Burkina Faso, Mali e Niger - e dell'Isis in Siria e Iraq.

Le cellule decentrate del gruppo jihadista hanno ucciso più di 200 persone negli ultimi tre mesi, soprattutto nell'Africa sub-sahariana, secondo le stime di Euronews basate su report giornalistici.

Più di dieci anni fa, l'Isis - nato come gruppo separatosi da Al-Qaeda - ha preso il controllo di ampie zone della Siria e dell'Iraq.

L'approccio del gruppo alla radicalizzazione è stato molto più moderno e astuto di quello di Al-Qaeda, meno avvezzo all'uso della tecnologia. Invitava i giovani musulmani, spesso poveri e senza lavoro, a "combattere per amore di Dio".

Con la sua interpretazione militante del salafismo - il movimento più conservatore dell'Islam - l'Isis sosteneva che i territori che deteneva dovevano essere la terra promessa dei musulmani, in cui regnava una versione estrema della sharia islamica.

FILE: Automobilista passa accanto a una bandiera dello Stato islamico nel centro di Rawah, 280 chilometri a nord-ovest di Baghdad, Iraq, il 22 luglio 2014. AP/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Al suo apice, dal 2014 al 2017, l'Isis controllava circa un terzo della Siria e dell'Iraq. Ha realizzato attentati mortali in Occidente, tra cui Parigi nel 2015 e Bruxelles nel 2016, oltre a decapitazioni pubbliche di giornalisti e operatori umanitari catturati.

Il gruppo è stato dichiarato sconfitto in Iraq nel 2017 dopo una battaglia durata tre anni e la morte per suicidio del suo leader Abu Bakr al-Baghdadi durante un raid guidato dall'esercito statunitense nell'ottobre 2019 sembra aver rappresentato il chiodo finale per il gruppo.

Nonostante la perdita di territorio e di potere, le cellule dormienti dell'Isis sono rimaste presenti in Siria e in Iraq, mentre i gruppi armati di derivazione hanno continuato a compiere attacchi letali in tutto il mondo.

"Indipendentemente dal fatto che operino con il nome di Isis o con un altro, i gruppi terroristici islamici radicali continuano a compiere attacchi violenti", ha dichiarato David Campbell, professore di scienze politiche comparate all'Università di Vienna.

"In definitiva, l'Isis continua a rappresentare una seria minaccia terroristica", ha dichiarato a Euronews.

La radicalizzazione tra la generazione Z parte sui social media

La scorsa settimana, in Turchia, un sedicenne armato nella città occidentale di Smirne è stato arrestato per l'uccisione di due agenti di polizia, secondo quanto riferito dal ministero degli Interni di Ankara.

Altri due agenti sono rimasti feriti nell'attacco.

Le autorità non hanno fornito un movente, ma i media turchi hanno riferito che il sospetto - identificato dai funzionari solo come EB - aveva guardato materiale dell'Isis online prima della sparatoria.

Fermo immagine tratto da una telecamera di sicurezza che mostra il presunto militante dell'Isis con il suo fucile a Izmir, Turchia, l'8 settembre 2025. Cleared

I reclutatori di gruppi estremisti come l'Isis spesso si rivolgono a persone la cui vita quotidiana è segnata da povertà e miseria, allettandole con la prospettiva di una vita ultraterrena migliore.

Ad esempio, uno dei più famosi "nasheed" dell'Isis - un tipo di musica religiosa vocale popolare nei Paesi arabi - dice esplicitamente: "Per amore di Dio, marceremo verso le porte del paradiso dove ci aspettano le nostre fanciulle".

Questo indica anche un cambiamento nell'approccio.

Invece di una struttura organizzativa complessa e costosa e di un reclutamento di persona, che sarebbe un facile bersaglio per le forze di polizia, il gruppo jihadista può ora fare affidamento sulla portata dei social media e dei fornitori di contenuti online per diffondere la sua propaganda, in particolare mirando alle reclute della generazione Z.

Gruppi affiliati all'Isis continuano a operare e uccidere civili

Approfittando del vuoto di potere causato dalla diminuzione della presenza militare occidentale e dal recente rovesciamento del regime di Bashar al-Assad in Siria, il gruppo ha continuato a impiegare le sue tattiche di guerriglia in modo decentrato.

È tornato sotto i riflettori a fine giugno, quando un'operazione congiunta turco-siriana avrebbe sventato un piano di assassinio da parte di una cellula legata all'Isis contro il presidente ad interim della Siria Ahmed al-Sharaa a Daraa.

A luglio, in Nigeria, i militanti del gruppo Lakurawa, affiliato all'Isis, hanno fatto irruzione nel villaggio di Kwallajiya, nello Stato di Sokoto, uccidendo diversi civili durante le preghiere e sfollando le famiglie, secondo quanto riportato dai media locali.

Il mese successivo, militanti affiliati all'Isis West Africa Province (Iswap) avrebbero colpito gli Stati di Borno e Adamawa, uccidendo otto civili vicino al confine con il Camerun, mentre attacchi separati a Gwoza e Askira/Uba hanno causato la morte di altri otto agricoltori.

Il mese di agosto ha visto anche un'impennata dell'attività dell'Isis in Mozambico, dove la cosiddetta Isis Mozambique Province (Ismp) ha condotto diversi raid contro villaggi di Cabo Delgado e ha ucciso più di 60 civili in diverse parti del Paese, secondo quanto riportato.

FILE: In questa foto d'archivio diffusa il 4 maggio 2015, militanti dello Stato Islamico guidano in un convoglio attraverso Tel Abyad, nel nord-est della Siria. Uncredited/AP

All'inizio di settembre, nella provincia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, i ribelli legati all'Isis Central Africa Province (Iscap) hanno ucciso almeno 60 persone durante un funerale nel villaggio di Ntoyo, secondo quanto riferito da funzionari locali e osservatori politici.

Nonostante la recente impennata degli attacchi, l'Isis rimane largamente indebolito come organizzazione e le sue capacità di organizzare attacchi coordinati sono fortemente limitate rispetto al suo picco.

I vertici del gruppo continuano a trasmettere messaggi attraverso gruppi segreti di Telegram.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, e l'agenzia di stampa statale SANA, il mese scorso la coalizione guidata dagli Stati Uniti ha arrestato un membro di alto livello dell'Isis nel nord-ovest della Siria.

Non è noto se il membro catturato sia il leader dell'Isis Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi, che ha assunto il comando dopo la morte di Baghdadi.

Tuttavia, a giudicare dal modus operandi dei recenti attacchi, i gruppi affiliati sembrano operare in modo autonomo e sfruttano soprattutto le debolezze di sicurezza esistenti e i conflitti sottostanti in luoghi come il Sahel.

Altrove, l'Isis rimane una rete di simpatizzanti vagamente collegati tra loro che operano indipendentemente dagli ordini, con il pericolo reale derivante dal suo messaggio di vendita: una promessa di fuga da miseria e povertà.

Emre Başaran ha contribuito con un reportage.