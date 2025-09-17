PUBBLICITÀ

I medici di Jair Bolsonaro hanno dichiarato mercoledì che l'ex presidente brasiliano ha un cancro alla pelle allo stadio iniziale. La notizia arriva dopo la condanna del politico 70enne a 27 anni di carcere per tentato golpe.

Bolsonaro, agli arresti domiciliari a Brasilia in attesa della sentenza definitiva, è stato ricoverato due volte dopo il verdetto del tribunale di giovedì.

Domenica si è recato all'ospedale DF Star per farsi rimuovere otto lesioni cutanee da analizzare e martedì per vomito e pressione bassa, prima di essere dimesso mercoledì.

I risultati hanno mostrato un cancro della pelle in fase iniziale in due delle lesioni, hanno dichiarato i medici in un comunicato, aggiungendo che Bolsonaro avrà bisogno di un monitoraggio clinico e di una rivalutazione regolare.

"Mio padre ha già combattuto battaglie più dure e ha vinto. Questa non sarà diversa", ha dichiarato il figlio maggiore di Bolsonaro, Flávio, in un post su X.

Sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro protestano contro il suo processo alla Corte Suprema a San Paolo, 7 settembre 2025 AP Photo

"Si può essere certi che questo è il risultato della persecuzione incessante da quando Jair Bolsonaro ha osato sfidare il sistema a testa alta e lottare per il Brasile".

Giovedì un collegio di giudici della Corte Suprema ha giudicato l'ex leader colpevole di aver tentato un colpo di Stato dopo la sconfitta elettorale del 2022 contro l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lo hanno condannato a 27 anni e tre mesi di carcere.

Il verdetto non manda immediatamente Bolsonaro in prigione. Il collegio giudicante ha fino a 60 giorni per pubblicare la sentenza dopo la decisione. Una volta pubblicata, gli avvocati di Bolsonaro hanno cinque giorni di tempo per presentare mozioni di chiarimento.

Ci si aspetta che i suoi avvocati presentino le sue condizioni di salute come argomento per chiedere gli arresti domiciliari, piuttosto che obbligarlo a scontare la pena in un centro di detenzione.

Bolsonaro ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di essere vittima di una persecuzione politica. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto d'accordo e ha definito il processo una "caccia alle streghe" e a luglio ha imposto dazi del 50 per cento sulle merci brasiliane, citando il caso contro Bolsonaro, tra le altre questioni.

Manifestanti bruciano le effigi del presidente statunitense Donald Trump e dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro per protestare contro i dazi statunitensi del 50% a San Paolo, 1 agosto 2025 AP Photo

Dall'inizio di agosto, Bolsonaro è agli arresti domiciliari imposti dal giudice che supervisiona il caso, Alexandre de Moraes, che ha dichiarato che ha violato le misure cautelari impostegli nell'ambito del processo.

Bolsonaro aveva già indossato un braccialetto elettronico, una misura applicata dopo che la Polizia federale aveva affermato che lui e suo figlio Eduardo, parlamentare, avevano collaborato con le autorità statunitensi per ottenere sanzioni contro funzionari pubblici brasiliani a causa di presunte persecuzioni.

Alla fine di agosto, de Moraes ha inasprito ulteriormente le misure di sicurezza e ha ordinato alla polizia di ispezionare tutti i veicoli che lasciano la residenza di Bolsonaro e di monitorare l'esterno della casa.

Bolsonaro è stato ricoverato più volte da quando è stato accoltellato durante un evento della campagna elettorale prima delle elezioni presidenziali del 2018. Ad aprile è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ostruzione intestinale.