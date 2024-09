Dopo le alluvioni che hanno devastato l'Emilia-Romagna, il governo Meloni si appresta a stanziare 20 milioni di euro di aiuti per far fronte alle prime emergenze. Molti disagi anche in Europa centrale dopo il passaggio del ciclone Boris che ha provocato 24 vittime

PUBBLICITÀ

Dopo tre giorni difficili a causa del ciclone Boris, con inondazioni nel Ravennate e nel Bolognese, la situazione meteorologica migliora in Emilia-Romagna, ma per la giornata di sabato resta in alcune zone l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. A causa della alluvioni oltre 1.500 persone sono state evacuate e i vigili del fuoco hanno eseguito più di mille interventi per mettere in sicurezza la popolazione locale.

Le due persone che risultavano disperse a Bagnacavallo sono state poi rintracciate. Diversamente da quanto accaduto nel 2023, con l'alluvione che colpì gran parte della Regione e provocò la morte di 17 persone, il maltempo dei giorni scorsi non ha provocato vittime.

Polemica tra governo e Regione: il Cdm verso lo stanziamento di 20 milioni di euro

La grave situazione nella Regione ha portato il governo italiano guidato da Giorgia Meloni a intervenire. Il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare ha fatto accendere la polemica nei giorni scorsi accusando le autorità locali di non aver saputo utilizzare i fondi stanziati per evitare nuove inondazioni dopo i fatti del maggio 2023. Dura la reazione della presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo che ha rivendicato l'avvio di molti interventi urgenti e ha accusato il governo di stanziare fondi per la prevenzione.

La premier ha convocato un Consiglio dei ministri per sabato con all'ordine del giorno l'approvazione della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza evasa venerdì dalla Regione. Il governo ha annunciato l'intenzione di stanziare 20 milioni di euro per l'Emilia-Romagna.

"Sarà convocato un Consiglio dei ministri che provvederà a stanziare 20 milioni di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali, e che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all'esito delle ricognizioni successive all'emergenza", si legge in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo la riunione in video-collegamento tra tutte le istituzioni interessate.

Disagi in Polonia e Repubblica Ceca: 24 morti a causa del ciclone Boris

La tempesta Boris si è abbattuta anche in altri Paesi europei come la Polonia e la Repubblica Ceca. Nella regione polacca di Klodzko, l'esercito e gli abitanti del luogo stanno rimuovendo i detriti dalle strade in seguito alle condizioni meteorologiche estreme. L'entità della distruzione è stata significativa e in località come Ladek Zdroj e Stronie Slaskie le telecomunicazioni sono state interrotte dall'alluvione.

Anche nelle città della Repubblica Ceca precedentemente allagate sono iniziati i lavori di pulizia di strade e case. Molte case nella città ceca di Krnov sono state rese inabitabili dopo che l'acqua è salita di oltre due metri. Secondo quanto riferito, le inondazioni in Europa hanno causato 24 morti e l'Ue ha promesso fino a 10 miliardi di euro di finanziamenti per le riparazioni di emergenza in seguito a discussioni con i leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria.