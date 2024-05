Diritti d'autore Boris Grdanoski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Boris Grdanoski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La nuova presidente della Macedonia del Nord Gordana Siljanovska Davkova con il suo predecessore Stevo Pendarovski a Skopje, 12 maggio 2024 - Diritti d'autore Boris Grdanoski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La nuova presidente della Macedonia del Nord Gordana Siljanovska Davkova con il suo predecessore Stevo Pendarovski a Skopje, 12 maggio 2024 - Diritti d'autore Boris Grdanoski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Quando durante il giuramento in parlamento Siljanovska-Davkova si è riferita al suo Paese come "Macedonia", l'ambasciatrice greca ha abbandonato la cerimonia. Per anni, fino all'accordo del 2018 sul nome costituzionale "Macedonia del Nord", Atene ha accusato il vicino di aver rubato un nome greco