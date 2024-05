Approvata il mese scorso, la carta di pagamento servirà ai migranti che arrivano in Germania. Polemiche politiche e da parte degli attivisti per i diritti

In Germania è entrata in vigore una carta di pagamentodestinata ai richiedenti asilo, dopo l'approvazione del Parlamento il mese scorso.

A seconda degli Stati i sussidi mensili per i migranti possono essere in parte forniti sulla carta e in parte versati in contanti, ma i fondi non possono essere trasferiti fuori dalla Germania, per evitare l'invio di denaro a familiari, nel peggiore dei casi, per pagare i trafficanti di esseri umani.

Le reazioni finora di chi sta usando la nuova carta sono contrastanti.

“Ho provato a comprare in un negozio e mi hanno detto che questa carta non è loro partner. Inoltre non funziona in tutta la Germania. Ma per me non è un problema perché non sono venuta in Germania per comprare qualcosa” ha spiegato all'Associated Press (Ap), Jihad Ammuri, un ventenne proveniente dalla Siria.

“Con metà dei soldi della carta posso comprare cibo e con l'altra metà posso comprare quello che serve per me e i miei figli in qualsiasi negozio” ha detto invece una richiedente asilo albanese di 45 anni, Erinda Laca.

Il bancomat per i migranti in Germania suscita polemiche

I gruppi di difesa dei migranti hanno criticato il nuovo regolamento definendolo discriminatorio nelle intenzioni e nel funzionamento pratico del sistema di pagamento.

“L'intera discussione sulla carta di pagamento è stata avviata con motivazioni molto chiare" dalle autorità, dice Wiebke Judith, portavoce della politica legale dell'ong Pro Asyl.

"Vogliono scoraggiare le persone. Va detto chiaramente che le persone arrivano a causa della guerra civile e delle persecuzioni. Non saranno dissuase da una carta di pagamento” prosegue Judith.

Inoltre, la Germania resta ancora molto ancorata al denaro contante rispetto ad altri Paesi europei. “Soprattutto nella nostra zona rurale, i richiedenti asilo dipendono anche da autobus e treni e si può pagare solo in contanti. Io stesso preferisco pagare in contanti" dice Thomas Dreiling, responsabile del centro di accoglienza per rifugiati a Eichsfeld in Turingia.

"Ci sono molte nazionalità che sono cresciute con i contanti, non sanno come pagare con la carta. È troppo moderno per loro” aggiunge.

La Germania ha ricevuto 350mila richieste d'asilo nel 2023

L'anno scorso le persone che hanno fatto richiesta di asilo in Germania sono state oltre 350mila, più del 50 per cento rispetto all'anno precedente, in particolare migranti afghani, siriani e turchi oltre ai rifugiati dall'Ucraina.

Chi richiede protezione internazionale in Germania e non è in grado di guadagnarsi da vivere (se non si è residenti, o nel Paese da un certo periodo di tempo, non si può lavorare legalmente nè aprire un conto in banca) ha diritto a ricevere denaro, servizi, buoni sconto e, appunto, la nuova carta di pagamento. Questi sussidi possono raggiungre i 400-500 euro mensili a persona.

Le autorità di Berlino cercano da tempo di limitare l'immigrazione e quest'ultima misura arriva a poche settimane dalle elezioni dell'Unione Europea del 9 giugno. Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania, o AfD, sembra potersi avvantaggiare della crescente insofferenza dei tedeschi nei confronti dei migranti e guadagnare voti rispetto rispetto al 10,3 per cento ottenuto alle ultime elezioni federali del 2021.