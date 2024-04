Di Euronews

I raid dei coloni israeliani in Cisgiordania hanno provocato la morte di almeno 14 persone. A Rafah 18 persone sono state uccise da un bombardamento israeliano, nove erano bambini

Almeno 14 palestinesi sono stati uccisi sabato dopo un attacco di due giorni da parte delle Forze di difesa israeliane (Ids) vicino alla città di Tulkarem, in Cisgiordania. L'Idf e la polizia di frontiera hanno riferito che almeno dieci uomini armati sono stati uccisi in un attacco con ordigni esplosivi. Nove soldati dell'Idf sono rimasti feriti.

In un altro incidente, un autista di un'ambulanza palestinese è stato ucciso, presumibilmente da coloni israeliani, vicino alla città di Nablus, hanno detto fonti palestinesi. I coloni israeliani sono sempre più spesso accusati di provocare violenze contro i palestinesi in Cisgiordania.

Sanzioni statunitensi contro il battaglione israeliano

Citando diverse fonti non identificate, il sito web Axios ha affermato sabato che gli Stati Uniti intendono sanzionare un battaglione da combattimento israeliano, il "Nethah Yehuda", per violazioni dei diritti umani in Cisgiordania.

Secondo l'organizzazione giornalistica online, il Segretario di Stato Blinken dovrebbe annunciare la misura entro "pochi giorni". Se ciò avverrà, sarà la prima volta che gli Stati Uniti sanzioneranno un'unità israeliana. In precedenza, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro singoli coloni israeliani in Cisgiordania per presunti attacchi di estrema violenza contro i palestinesi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha reagito definendo "assurda" qualsiasi intenzione di imporre sanzioni a unità o soldati dell'Idf. Allo stesso tempo, Netanyahu ha accolto con favore il voto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sulla legge che sblocca gli aiuti militari a Israele, insieme a Taiwan e all'Ucraina. "Grazie amici, grazie America!", ha detto, aggiungendo che la legge dimostra "un forte sostegno bipartisan per Israele e difende la civiltà occidentale".

Fossa comune scoperta a Khan Younis

Secondo l'emittente panaraba Al Jazeera, i servizi di emergenza palestinesi hanno scoperto una fossa comune con cinquanta corpi presso l'ospedale Nasser di Khan Younis. La scoperta arriva dopo che l'esercito israeliano ha ritirato le sue truppe dalla città meridionale il 7 aprile. Gran parte della città è ora in rovina dopo mesi di incessanti bombardamenti israeliani e pesanti combattimenti.

Proseguono i bombardamenti dell'Idf su Rafah, nel sud della Striscia. Secondo fonti locali, almeno 18 persone sono morte nella notte tra sabato e domenica in seguito a un bombardamento israeliano, nove erano bambini.