Il partito di maggioranza ha fatto saper di voler ripresentare la contestata legge su operatori e organizzazioni stranieri che operano nel Paese. Si attendono nuove proteste

I gruppi pro-democrazia hanno indetto proteste a Tbilisi dopo che il partito al governo della Georgia 'Sogno georgiano' ha dichiarato di voler riproporre la controversa "legge sugli agenti stranieri" che le manifestazioni di massa avevano costretto ad abbandonare lo scorso anno.

Il partito di maggioranza ha dichiarato mercoledì che intende fare un altro tentativo di approvare tale legge, che richiederebbe alle organizzazioni che accettano fondi dall'estero di registrarsi come "agenti stranieri". La misura è vista come una minaccia alla società civile e alla libertà dei media.

La proposta di legge, se approvata, richiederebbe alle organizzazioni georgiane, comprese le Ong o i media, che ricevono più del 20 per cento dei loro finanziamenti dall'estero di registrarsi come agenti stranieri o di incorrere in sanzioni. Una legge simile a quelle imposte da Putin in Russia.

I manifestanti nella capitale georgiana si sono scontrati con la polizia, che ha sparato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni sulla folla. Anche l'Unione europea, a cui la Georgia intende aderire, ha denunciato la legge l'anno scorso, avvertendo che avrebbe preso di mira le Ong, le organizzazioni dei media e i singoli giornalisti che ricevono finanziamenti stranieri.

In una dichiarazione di mercoledì, il partito del governo ha affermato che, in seguito alle proteste, ha modificato la formulazione della legge.

Secondo la nuova versione della legge, le Ong, i media e i giornalisti dovranno registrarsi come "organizzazione che persegue gli interessi di una potenza straniera" piuttosto che come "agente di influenza straniera". "Tutte le altre sezioni del disegno di legge rimangono invariate", ha dichiarato il partito.

Il capo della fazione parlamentare del blocco al governo Mamuka Mdinaradze ha aggiunto che l'anno scorso i partiti di opposizione avevano ingannato l'opinione pubblica sulla legislazione. Ha sottolineato che la legge sugli "agenti stranieri" sarà approvata prima dello scioglimento del parlamento per le elezioni generali di ottobre.

La Georgia e il sogno europeo

Sogno Georgiano, fondato dal miliardario ed ex primo ministro Bidzina Ivanishvili, è il partito di governo del Paese dal 2012. Pur continuando a professare l'ambizione di portare la Georgia nell'Ue e nella Nato, negli ultimi anni è stato accusato da critici interni e occidentali di tendenze autoritarie e di eccessiva vicinanza alla Russia.

La riattivazione della legge sugli "agenti stranieri" probabilmente alimenterà ulteriori critiche e profonde divisioni nel Paese, e i gruppi pro-democrazia che hanno organizzato le proteste dello scorso anno si sono affrettati ad annunciare proteste contro la misura. "Con tutti i mezzi a disposizione, affronteremo un altro grave tentativo di russificare la Georgia", hanno dichiarato in un comunicato congiunto.

Anche la presidente Salome Zurabishvili, in contrasto con il partito al potere, ha condannato la misura, affermando che minaccia di danneggiare la democrazia della Georgia. Tuttavia, ha anche insistito sul fatto che il Paese non devierà dal suo percorso europeo, come si legge nel suo tweet.

"Il percorso europeo della Georgia non può essere fermato. Nessuno può ripristinare il passato. Nessuna legge russa, né alcuna altra politica distruttiva può impedire a una nazione determinata di raggiungere il proprio obiettivo", ha scritto.