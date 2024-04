Di Euronews

Il campione argentino ha sposato la causa della fondazione Join the Planet, che si occupa di tutelare la natura e lottare contro i cambiamenti climatici

Lionel Messi rafforza l'attacco di Join the Planet nella battaglia contro i cambiamenti climatici. Una collaborazione, quella tra il calciatore e la fondazione per la conservazione della natura che ha come obiettivo quello di "prendersi cura del Pianeta".

Messi vuole estendere la sua influenza oltre i campi di calcio. Ad ispirare l'iniziativa è stato un attivista di 16 anni: in particolare, si punta a raccoglieremigliaia di tonnellate diplastica dalle coste di tutto il mondo, che saranno poi trasformate in una scultura personalizzata che ritrarrà lo stesso campione argentino.

La prima iniziativa della fondazione prevede la bonifica del fiume Paraná a Rosario, nel Paese natale di Messi. "Cerchiamo di individuare azioni che siano molto concrete e che possano aiutare qualcuno a fornire soluzioni a queste comunità. Mettendo insieme iniziative che abbiano un senso e che siano pratiche, fattibili e attuabili", ha spiegato Samir M. Suleymanov, presidente di Join the Planet.