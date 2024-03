"La Russia? Una società senza cittadini e senza aspettative"

Di Euronews

"Vladimir Putin è riuscito a costruire una prigione da cui la maggior parte dei detenuti non vuole nemmeno uscire, figuriamoci ribellarsi". Intervista a Vladislav Inozemtsev

Euronews ha parlato con Vladislav Inozemtsev, noto economista e politologo, attualmente consulente speciale del Russian Media Studies Project presso il MEMRI Institute di Washington.

PUBBLICITÀ

- Caro Vladislav, benvenuto su Euronews. Oggi, dopo le elezioni presidenziali in Russia, a due anni dalla guerra con l'Ucraina e dall'imposizione delle sanzioni, come definirebbe la situazione politica interna del Paese?

Vladislav Inozemtsev: Quasi quattordici anni fa, su richiesta dei miei colleghi francesi, scrissi una rubrica praticamente sullo stesso argomento che vi interessa oggi. Descrissi la situazione come "una società senza cittadini" e, alla domanda sulle aspettative, risposi: niente. E sebbene molti mi abbiano criticato per questo approccio quando decine di migliaia di russi hanno presto sfilato in piazza Bolotnaya, oggi mi sembra che in linea di massima avessi ragione e quando riceverò domande simili, risponderò esattamente nello stesso modo.

Questo è il più grande successo di Vladimir Putin, che è quasi l'unico dittatore che è riuscito a costruire una prigione da cui la maggior parte dei prigionieri non vuole nemmeno uscire, figuriamoci ribellarsi. Vladislav Inozemtsev

La società russa del 2024 è una società morta dal punto di vista di un analista politico. Non è estranea all'empatia, anche se per molti anni le autorità hanno abilmente alimentato l'odio delle persone tra loro per svariati motivi(tra cui anche le differenze etniche e di genere) e incoraggiato la violenza, anche quella domestica. In essa, naturalmente, hanno luogo i processi consueti di ogni società: economici, sociali, demografici...

Euronews: - E quelli politici?

No, oggi non c'è nulla di politico. Questo Stato è stato il più grande successo di Vladimir Putin, che è quasi l'unico dittatore che è riuscito a costruire una prigione da cui la maggior parte dei prigionieri non vuole nemmeno uscire, figuriamoci ribellarsi. I motivi sono banali, ma allo stesso tempo incomprensibili per l'europeo medio. Per la prima volta negli ultimi vent'anni, i russi hanno iniziato a vivere una vita relativamente normale: hanno ottenuto un numero significativo di libertà personali (tra cui la libertà di movimento e i diritti di proprietà) e di opportunità, la maggior parte delle quali non intendono nemmeno utilizzare (dall'accesso a una serie di informazioni ai viaggi all'estero). Negli anni Duemila, la politica è diventata una di queste opportunità non necessarie e il Cremlino si è affrettato a privare i cittadini della loro libertà più sottovalutata.

La società russa del 2024 è una società morta dal punto di vista di un analista politico. Vladislav Inozemtsev

Euronews: - Che cosa hanno mostrato, in effetti, le attuali elezioni?

Le "elezioni" presidenziali lo hanno dimostrato in modo molto evidente. Naturalmente sono state totalmente truccate, ma il punto è che non hanno provocato alcuna reazione pubblica. Non parlo nemmeno del fatto che nessuno nelle grandi città sia sceso in piazza quando ha saputo dell'87% di voti presumibilmente espressi a favore di Vladimir Putin. Ma anche i materiali dei media dell'opposizione riguardanti le falsificazioni non hanno attirato per la prima volta molta attenzione. La morte di Navalny, avvenuta molto tempestivamente, ha sottolineato che in Russia non è rimasto un solo oppositore popolare del regime e che nessuno degli oppositori emigrati all'estero ha una sola possibilità di cambiare la società russa. Inoltre, ora che la maggior parte di questi dissidenti è favorevole alla sconfitta della Russia nella guerra con l'Ucraina, non sono più visti in Russia come semplici fuggitivi, ma come traditori.

Euronews: - Allo stesso tempo, non si può dire che i russi accettino con entusiasmo ogni decisione delle autorità! Centinaia di migliaia di persone hanno lasciato il Paese a causa della mobilitazione, molti di coloro che non sono d'accordo con...

La società russa è certamente insoddisfatta. È insoddisfatta della guerra e dei rischi della mobilitazione(che recentemente sono aumentati). È insoddisfatta delle bugie del governo e della sua inamovibilità. È insoddisfatta della corruzione e della selezione negativa del personale che prospera nelle strutture statali. E, naturalmente, l'aumento dei prezzi, la sostituzione di beni importati di qualità con prodotti artigianali cinesi e molte altre cose.

Tuttavia, il punto principale è che questo malcontento non si trasforma in protesta - e il motivo è il carattere non sovietico della società russa. I russi sono mercantili, danno valore alla ricchezza e alla proprietà, e parlare contro le autorità rischia non tanto la prigione quanto la privazione del consueto stile di vita, la perdita del lavoro, il blocco dei conti, multe milionarie o la fuga dal Paese. Vladimir Putin ha dato ai cittadini prosperità e ha permesso loro di fare affari. Ma ha creato così tante minacce a questa prosperità che pochi rischiano di "uscire dagli schemi". Direi addirittura che la stragrande maggioranza dei russi attivi oggi perderebbe molto di più dal crollo del sistema di Putin di quanto potrebbe guadagnare, e questo è il pilastro più importante del regime. La coscienza in Russia è stata scambiata con il profitto, e non ci sono accordi inversi "sul mercato".

Vladimir Putin ha dato ai cittadini prosperità e ha permesso loro di fare affari. Ma ha creato così tante minacce a questa prosperità che pochi rischiano di "uscire dagli schemi". Vladislav Inozemtsev

Euronews: - Quindi possiamo parlare di sostenibilità economica anche in queste condizioni difficili, o è un mito?

Tutto ciò spiega la sostenibilità economica. Nel Paese, che gli esperti occidentali per pura inettitudine considerano un'economia di Stato, ci sono centinaia di migliaia di aziende e circa 10 milioni di cittadini autonomi che sono pronti a fare tutto il possibile per garantire la sopravvivenza delle loro imprese, grandi e piccole. Per questo motivo, le catene di produzione e distribuzione che erano state smantellate dalle sanzioni sono state rapidamente ristabilite e, anche con il rapido declino delle entrate delle compagnie statali del gas e del petrolio, il risultato finanziario complessivo equilibrato del settore aziendale è stato pari al 19,5% del PIL nel 2023, ovvero quasi il doppio di quello degli Stati Uniti, con la loro economia liberale e il loro Stato di diritto (10,4%).

Certo, la guerra e le sanzioni hanno fatto sì che l'economia russa smettesse di crescere. Ma nei prossimi tre-cinque anni, Putin non prevede alcun problema di finanziamento della guerra o del complesso militare-industriale, così come della maggior parte dei programmi sociali. L'Occidente ha creato in Russia un'economia resistente agli shock esterni, forse non potente come quella che ha alimentato in Cina aprendole i mercati, ma comunque di successo.

_Euronews: - Quali sono le alternative per i russi scontenti?_L'unica opportunità per opporsi al Cremlino è emigrare. Fino ad oggi, questo era persino gradito al Cremlino: più persone insoddisfatte lasciano il Paese, più monolitica risulta essere la massa rimanente. Tuttavia, l'esito del 2022 ha cambiato la percezione di ciò che stava accadendo in molti modi: persino gli alti funzionari del governo hanno riconosciuto che la mancanza di personale era diventata il principale problema economico (e non la riduzione delle esportazioni di petrolio e gas). Inoltre sta diventando chiaro che l'afflusso incontrollato di migranti non porta solo benefici agli imprenditori, che li assumono per pochi spiccioli, ma anche miseria a coloro che affrontano la lotta contro gli "infedeli".

Euronews: - Si riferisce all'attacco terroristico alla sala concerti Crocus City?

L'attacco terroristico della scorsa settimana a Mosca, dopo una lunga pausa, ci ricorda che è finito il tempo in cui i combattenti ceceni prendevano ostaggi e chiedevano negoziati: ora gli islamisti radicali sono pronti a uccidere senza discutere e le forze di sicurezza russe sono pronte a scomparire dalla scena al primo segnale di pericolo.

Euronews: - Secondo lei, cosa rappresenterà l'attacco terroristico del 22 marzo per i russi?

È troppo presto per parlare delle conseguenze. Ma secondo me, nel prossimo futuro il Cremlino cercherà di dimenticarsene piuttosto che usare l'attacco per un nuovo giro di vite.Infatti iniziare una nuova guerra al terrore su larga scala significherebbe, da un lato, firmare il fallimento della precedente e, dall'altro, distrarsi dalla campagna in Ucraina, che per Vladimir Putin è diventata l'obbiettivo principale. Pertanto, il dittatore russo oggi non parla della sicurezza dei suoi sudditi, ma del fatto che tutte le forze e le risorse devono essere subordinate al raggiungimento degli obiettivi fissati in relazione all'Ucraina. E il suo portavoce sta eliminando il tabù sull'uso della parola "guerra", per il cui semplice utilizzo centinaia di russi sono stati a lungo sottoposti a sanzioni almeno amministrative.

PUBBLICITÀ

Euronews: - Quindi l'obiettivo è ancora l'Ucraina?

Direi che nel prossimo futuro assisteremo a un'intensificazione degli sforzi russi in Ucraina e forse anche a una nuova mobilitazione, per porre fine alla guerra su un fronte minacciando di iniziarla sull'altro. Sebbene l'attacco terroristico a Mosca sembri un evento isolato e quasi accidentale, il suo ripetersi potrebbe avere un'importanza inestimabile, poiché alcune tragedie di questo tipo potrebbero essere molto più efficaci nel convincere i russi della fallacia delle politiche del loro governo rispetto a milioni di ore di interviste su YouTube di oppositori espatriati e a centinaia di reportage.

Le prospettive del regime russo dipendono ora principalmente da forze esterne piuttosto che da dinamiche interne. L'Ucraina rimane un attore estremamente importante: i suoi successi al fronte e la liberazione dei territori conquistati potrebbero minare significativamente la stabilità del regime, anche se è improbabile che portino al suo crollo, come sperano gli attivisti dell'opposizione russa.

Le prospettive del regime russo dipendono ora principalmente da forze esterne piuttosto che da dinamiche interne. Vladislav Inozemtsev

Euronews: - Qual è il ruolo dei Paesi occidentali in tutto questo?

L'Occidente, se riesce a trovare la forza di costruire una seria strategia per contenere la Russia, imporle una nuova corsa agli armamenti, recidere i legami tra Mosca e Pechino e aprire Kiev alla rapida prospettiva dell'integrazione nell'UE e nella NATO, può anche giocare un ruolo importante. Infine, gli stessi islamisti, che hanno milioni di potenziali sostenitori in Russia, trasformandoli in una "quinta colonna", potrebbero provocare una spaccatura nella società russa e portare l'economia a un grave collasso, dato che l'impatto dei migranti sulla maggior parte delle sue industrie è significativo. Ognuno di questi fattori destabilizzanti può funzionare o meno se, ad esempio, i politici occidentali decidono di convincere Kiev a firmare un cessate il fuoco e i servizi di sicurezza russi si dedicano agli affari piuttosto che al proprio arricchimento.

PUBBLICITÀ

Euronews: - Se possibile, guardiamo al futuro. Quanto pensa che Putin possa rimanere al potere in queste condizioni?

Nel 2013 ho scritto che in Russia non ci sarebbero stati "bivi" fino al 2024 e che Vladimir Putin ha tutte le possibilità di mantenere il potere fino alla fine dei suoi giorni. Non cambierò nemmeno questa previsione: finora, il padrone del Cremlino non sta affrontando alcuna minaccia seria, e la stabilità dell'economia russa e l'indifferenza della società russa sono molto più alte di quanto si pensasse in precedenza. L'unico strumento di destabilizzazione che consideravo e considero tuttora è il conflitto all'interno delle élite russe, ma questa possibilità è stat eliminata dagli occidentali con l'imposizione di sanzioni uniformi contro tutti i membri significativi dei gruppi d'élite. In questo modo la Russia è diventata l'unico posto adatto alle loro vite e tutti loro, a prescindere da ciò che si pensa di Vladimir Putin, non sono altro che compagni di viaggio. Mi sembra quindi che le possibilità di scalzare il regime siano piuttosto scarse e che l'Occidente dovrà coesistere con esso fino all'inizio del 2030. E quale sarà la strategia e la tattica di tale coesistenza non è più una questione che riguarda me, ma i politici europei....