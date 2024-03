Di Euronews

Botta e risposta tra i presidenti russo e ucraino sugli F-16. Putin: obiettivo legittimo anche in aeroporti Nato se attaccheranno nostre Forze armate. Zelensky: vitali il rafforzamento della difesa dell'Ucraina e l'accelerazione della consegna degli F-16 all'Ucraina

Proseguono gli attacchi russi sull'Ucraina: le forze di Moscahanno lanciato nella notte una raffica di missili e droni sul Paese. Quasi tutti i velivoli senza equipaggio sono stati abbattuti dalle difese aeree di **Kiev:**secondo l'Aeronautica militare ucraina cinque missili sono però riusciti a evadere i sistemi difensivi.

Nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo una persona è stata uccisa e altre 19 sono rimaste ferite, fra cui anche bambini, a Kharkiv. Bombe sganciate da aerei russi hanno colpito un'area residenziale della città ucraina dove sono stati danneggiati diversi edifici e la sede di una chirurgia d'emergenza.

Zelensky chiede all'Occidente di accelerare fornitura F-16. Putin: F-16 obiettivo legittimo anche in aeroporti Nato se attaccheranno nostre Forze armate

Dopo l'attacco russo a Kharkiv Volodymyr Zelensky ha sottolineato come "rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina e accelerare la consegna degli F-16 all'Ucraina siano compiti vitali".

Dalla regione di Tver, in Russia, indirettamente Putin risponde al presidente ucraino proprio sui caccia statunitensi F-16.

"Naturalmente, se vengono utilizzati da aeroporti di Paesi terzi, diventano per noi un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino", ha sottolineato Putin. Il capo del Cremlino ha poi aggiunto che, qualora i Paesi occidentali consegnino gli F-16 all'Ucraina "ciò non cambierà la situazione sul campo di battaglia. E distruggeremo gli aerei proprio come oggi distruggiamo carri armati, veicoli corazzati e altri equipaggiamenti, compresi i sistemi missilistici a lancio multiplo".

Zelensky in trincea

"Continua la costruzione di fortificazioni nella regione nord-orientale di Sumy. Ho ispezionato trincee, posti di tiro, di comando e di osservazione. Stiamo rafforzando le nostre difese. Sono grato a tutti coloro che partecipano a questo lavoro", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando foto e video che lo mostrano mentre cammina dentro le trincee. Il leader ucraino ha inoltre visitato gli ospedali dove si trovano i militari ucraini feriti.