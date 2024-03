La bozza di risoluzione degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza indica l'obiettivo di una pausa umanitaria a Gaza, del rilascio degli ostaggi e di una pace duratura tra Israele e Hamas. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, prosegue in Israele il suo nuovo giro diplomatico in Medio Oriente

Gli Stati Uniti intendono sottoporre venerdì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite una risoluzione contenente la richiesta di un cessate il fuoco "immediato e durevole" a Gaza e di un accordo tra Israele e Hamas sugli ostaggi.

La bozza parla di una sospensione delle ostilità di sei settimane, per consentire anche di portare assistenza umanitaria ai 2 milioni circa di Palestinesi della Striscia, ed esprime sostegno alla mediazione in corso da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar per raggiungere una "pace duratura".

Usa e Ue chiedono un "cessate il fuoco" a Gaza dopo 5 mesi di guerra

In questi cinque mesi di guerra, gli Usa hanno sempre bloccato le risoluzioni che non condannavano gli attacchi lanciati da Hamas il 7 ottobre scorso e che includessero un cessate il fuoco immediato, in modo da assecondare la richiesta di Gerusalemme di avere mano libera nelle decisioni militari.

Anche il Consiglio europeo, riunito da giovedì a Bruxelles, ha chiesto per la prima volta una pausa umanitaria immediata, dopo mesi di divisioni.

L'irrigidimento di Washington segue settimane di tensione tra il presidente Joe Biden e il primo ministro, Benjamin Netanyahu, che non ha allentato la presa su Gaza nonostante le quasi 32mila vittime e una popolazione ridotta quasi alla carestia secondo l'Onu.

Usa: "Errore attaccare Rafah, serve accordo con Hamas" su Gaza

"Una vasta operazione militare a Rafah sarebbe un errore, non la sosteniamo e non è funzionale a un confronto con Hamas che invece è necessario" ha detto giovedì ilsegretario di stato, Antony Blinken, dall'Egitto dove è in visita dopo essere passato in Arabia Saudita.

Blinken ha anche espresso ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo che porti alla liberazione di una quarantina di ostaggi in cambio di centinaia di palestinesi detenuti in Israele.

Le divergenza principale sembra essere sull'orizzonte temporale di un'intesa: Hamas punta alla fine della guerra, mentre Israele è disponibile a discutere solo pause temporanee.

"I ministri di Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno chiesto congiuntamente l'apertura di tutti i valichi di frontiera tra Israele e Gazaper consentire la consegna di assistenza umanitaria", si legge in un comunicato congiunto dei ministri che si sono incontrati ieri con Blinken al Cairo.

Blinken va da Netanyahu in vista di colloqui Usa-Israele a Washington

Blinken è ora atteso in Israele e, secondo media locali, si vede venerdì con Netanyahu.

Sul campo attacchi israeliani a Rafah e Khan Younis hanno ucciso una decina di persone, mentre l'esercito ha annunciato che le sue operazioni all'interno dell'ospedale di Al-Shifa di Gaza City, attaccato lunedì, dureranno per "diversi giorni".