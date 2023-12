Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite voterà ancora una volta una risoluzione per il cessate il fuoco nella Striscia, ritardi per opposizione degli Stati Uniti. Hamas rilascia il video di tre ostaggi anziani: "Non lasciateci qui"

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite doveva riunirsi lunedì per votare un'altra risoluzione - la quarta dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas il 7 ottobre scorso - per chiedere un cessate il fuoco, ma la votazione è stata posticipata a martedì mattina (orario di New York) a causa delle discussioni sulla formulazione della bozza.

Gli Stati Uniti, che già hanno posto il veto sulle precedenti risoluzioni impedendo la loro approvazione, si sono opposti alla dicitura "cessazione delle ostilità", ma potrebbero accettare la "sospensione delle ostilità".

I Paesi arabi che hanno formulato il testo si sono detti fiduciosi, poiché la Casa Bianca sta apparentemente cercando di trovare una formulazione che possa essere sostenuta, invece di porre semplicemente il veto.

Le accuse a Israele

Human rights watch ha accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra affamando intenzionalmente i civili di Gaza come parte della sua offensiva nel territorio palestinese assediato.

"Il governo israeliano sta usando la fame dei civili come metodo di guerra nella Striscia di Gaza occupata", ha dichiarato Hrw in un rapporto. "I leader mondiali dovrebbero parlare contro questo ripugnante crimine di guerra", si legge.

Domenica Israele ha aperto il valico di Kerem Shalom per permettere l'ingresso di maggiori aiuti umanitari, dopo più di due mesi di ingressi estremamente contingentati - a causa delle pressioni di Tel Aviv - dal valico di Rafah.

Il valico si trova al confine tra Egitto, Israele e la Striscia e prima del conflitto era uno dei principali punti di transito per le merci in entrata e in uscita da Gaza. Lunedì è transitato il primo convoglio di aiuti umanitari. Il passaggio dei mezzi è molto più scorrevole rispetto a quello di Rafah.

Sforzi diplomatici

Lunedì il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in visita a Tel Aviv, ha avuto un colloquio con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo omologo della Difesa, Yoav Gallant. L'incontro si è concentrato sul passaggio da operazioni aeree e terrestri su larga scala nella Striscia di Gaza a una nuova fase della guerra, incentrata sull'individuazione precisa dei leader di Hamas.

Austin ha chiesto di rendere la guerra a Gaza "più chirurgica", ribadendo la necessità di ridurre i danni ai civili e di passare a "operazioni di minore intensità".

"Proteggere i civili palestinesi a Gaza è sia un dovere morale che un imperativo strategico. Continueremo quindi a sostenere il diritto fondamentale di Israele di difendersi e continueremo anche a sollecitare la protezione dei civili durante il conflitto e ad aumentare il flusso di aiuti umanitari a Gaza", ha detto.

Austin ha dichiarato che Washington non ha ancora imposto un calendario nonostante le richieste internazionali di un cessate il fuoco. "Questa è l'operazione di Israele. Non sono qui per dettare tempi o condizioni", ha detto.

Ha poi annunciato la creazione di un'operazione multinazionale nel Mar Rosso a causa della serie di attacchi missilistici e con droni contro le imbarcazioni commerciali da parte degli Houthi dello Yemen. Parteciperanno all'iniziativa Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna.

Martedì Austin sarà in Bahrein.

Nodo ostaggi

Lunedì Hamas ha diffuso un video di tre anziani israeliani tenuti in ostaggio a Gaza. Uno dei tre uomini spiega che sono tenuti in condizioni difficili con un gruppo di altri detenuti anziani, tutti affetti da malattie croniche.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari ha condannato il video come "terrore atroce" che "mostra la crudeltà di Hamas contro i civili anziani".

Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha incontrato lunedì i capi della Cia e dell'agenzia di spionaggio israeliana Mossad per discutere un potenziale nuovo accordo per garantire il rilascio degli ostaggi. Ma una fonte palestinese che ha familiarità con i colloqui ha dichiarato alla Bbc che i negoziati per un nuovo cessate il fuoco temporaneo "non sono ancora iniziati".