Proseguono bombardamenti e combattimenti nella Striscia di Gaza, dove Israele minaccia di continuare l'offensiva contro Hamas a meno di liberare gli ostaggi entro il Ramadan - Diritti d'autore Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Gli Stati Uniti propongono cessate il fuoco all'Onu per la prima volta, dopo veti e rifiuti di uno stop militare a Gaza come sempre richiesto da Israele. L'Ungheria si dissocia dall'appello dell'Ue per una tregua nella Striscia dopo una telefonata del ministro degli Esteri di Gerusalemme