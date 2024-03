Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per l'80esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, Roma, 22 marzo 2024

Venerdì mattina si è celebrata al Mausoleo delle Fosse Ardeatine la commemorazione in ricordo delle 335 vittime dell'eccidio, eseguito dalle truppe naziste come rappresaglia per la morte di 33 soldati tedeschi