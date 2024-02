Durante le commemorazioni nell'anniversario della strage di migranti a Cutro, i parenti delle vittime hanno annunciato che denunceranno il governo italiano. Anche Frontex potrebbe essere citata in giudizio. Ad alcuni dei familiari è stato impedito di tornare nella cittadina calabrese

I sopravvissuti e i familiari delle vittime del tragico naufragio di Cutro di un anno fa, che ha causato la morte di 94 migranti, tra cui 35 minorenni, a pochi metri dalla costa meridionale della Calabria, sono tornati per tre giorni di commemorazioni che si sono concluse lunedì. Chiedono che sia fatta giustizia.

Una fiaccolata sulla spiaggia dove la nave è naufragata, una mostra fotografica e una marcia di protesta sono stati tra gli eventi organizzati vicino Crotone da un gruppo di attivisti chiamato Network 26 febbraio. Il nome è stato scelto per ricordare la dalla data della tragedia.

Molti dei morti e dei sopravvissuti erano fuggiti dall'Afghanistan, dall'Iran, dal Pakistan e dalla Siria, nella speranza di raggiungere i propri familiari o alla ricerca di una vita migliore in Italia e in altri Paesi dell'Europa occidentale.

"A un anno dalla strage, il loro diritto alla verità, alla giustizia e al ricongiungimento familiare non è ancora stato garantito", ha scritto il gruppo sulla sua pagina Facebook.

I parenti delle vittime citeranno in giudizio il governo italiano

In una conferenza stampa tenutasi lunedì a Crotone, alcuni parenti delle vittime hanno annunciato l'intenzione di citare in giudizio il governo italiano per non aver soccorso l'imbarcazione in difficoltà e per i danni subiti dalle famiglie. Anche Frontex potrebbe essere citata in giudizio.

Nell'ultimo anno, i sopravvissuti di Cutro e i parenti delle vittime hanno espresso la loro rabbia, sottolineando che la tragedia avrebbe potuto essere evitata se le autorità avessero reagito prima alle disperate richieste di aiuto dei migranti.

Le loro testimonianze sulla tragedia hanno sfidato il governo italiano e la comunità internazionale a trovare nuove soluzioni alla crisi migratoria.

Nel frattempo, una seconda indagine avviata dalla procura di Crotone su presunti ritardi nelle operazioni di salvataggio dovrebbe concludersi tra un mese. L'indagine coinvolge tre agenti della polizia tributaria e di frontiera italiana e altre tre persone di cui non si conosce l'identità.

La denuncia dell'associazione

La Rete 26 febbraio comprende oltre 400 associazioni che hanno ripetutamente chiesto al governo italiano di cercare la verità su uno dei più letali naufragi nel Mediterraneo.

Il gruppo ha denunciato i ripetuti fallimenti delle politiche e le presunte violazioni dei diritti umani da parte delle autorità italiane e dell'Ue, considerate la causa principale della lunga serie di morti.

Gli attivisti hanno anche denunciato che ad alcuni dei parenti e dei sopravvissuti è stato negato il diritto di tornare a Crotone per l'anniversario del naufragio, a causa delle difficoltà nell'ottenere documenti adeguati.

Il Decreto Cutro del governo Meloni e la disputa con Frontex

Dopo il naufragio, il governo Meloni ha approvato un decreto che istituisce un nuovo reato con un'aggravante specifica per gli scafisti "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", punibile fino a 30 anni di carcere, e si è impegnato a inasprire ulteriormente la lotta all'immigrazione clandestina.

Lo scioccante incidente ha sollevato diversi interrogativi sul modo in cui l'agenzia di frontiera dell'Ue Frontex e la guardia costiera italiana hanno reagito.

Sei giorni dopo la tragedia, la Meloni ha dichiarato ai giornalisti che "nessuna comunicazione di emergenza da parte di Frontex ha raggiunto le autorità italiane", che a suo dire non erano state avvertite del pericolo di affondamento della nave.

Tuttavia, un rapporto di Frontex sull'incidente ha successivamente indicato che le autorità italiane hanno detto all'agenzia dell'Ue, al momento dell'avvistamento, che il caso non era considerato un'emergenza.