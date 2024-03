Ancora una volta saranno fondamentali gli aiuti occidentali all'Ucraina per fermare una possibile nuova offensiva russa nell'est tra la fine della primavera e l'estate

Nel quotidiano aggiornamento della situazione sul campo in Ucraina,l'Institute for the Study of War prevede che le forze russe possano impegnare riserve tattiche e operative nei combattimenti nell'est del Paese. Il tentativo di Mosca sarebbe quello di mantenere e potenzialmente intensificare il ritmo delle operazioni offensive in corso: per l'istituto la capacità russa di avanzare dipende ancora dal sostegno occidentale all’Ucraina.

Le condizioni meteorologiche e del terreno nella primavera che sta per iniziare potrebbero limitare l’efficacia delle manovre su entrambi i lati della linea del fronte.

Le forze russe si starebbero preparando per una nuova offensiva a fine maggio o nell’estate del 2024: ancora una volta gli aiuti militari dell'Occidente all'Ucraina giocheranno un ruolo fondamentale.