La polizia svedese ha allontanato Greta Thunberg dall'ingresso del parlamento. La giovane insieme a una quarantina di attivisti aveva bloccato l'entrata dell'edificio per protestare contro l'inazione dei politici nell'affrontare la crisi climatica

La polizia ha allontanato Greta Thunberg dal parlamento svedese martedì, per aver bloccato l'ingresso dell'edificio insieme a una quarantina di attivisti per il clima.

Il gruppo protesta da tempo contro l'inazione dei politici rispetto alla gestione della crisi climatica.

"Il movimento per la giustizia climatica ripete da decenni lo stesso messaggio, come un disco rotto, e ci sembra di non essere ascoltati", ha dichiarato Thunberg ai microfoni di Ap.

Il precedente, Greta Thunberg assolta dal tribunale di Londra

Greta, 21 anni, è diventata famosa in tutto il mondo per aver fondato i Fridays for future, il movimento internazionale di giovani ambientalisti.

Non è la prima volta che Thunberg viene portata via con la forza dalla polizia. Nel 2023 è stata a più riprese rimossa da vari sit-in di protesta in diversi Paesi europei. Nell'ottobre del 2023 la polizia di Londra ha arrestato la giovane attivista mentre protestava davanti a un hotel in occasione di un incontro tra i più importanti dirigenti del settore petrolifero.

I manifestanti per il clima hanno accusato le aziende produttrici di combustibili fossili di rallentare deliberatamente la transizione energetica globale verso le energie rinnovabili per ottenere maggiori profitti.

Greta è stata poi assolta dalle accuse di disturbo dell'ordine pubblico lo scorso febbraio.