Luis Montenegro, leader dell'Alleanza democratica di centrodestra, saluta i sostenitori dopo aver ottenuto la vittoria alle elezioni portoghesi, a Lisbona (11 marzo 2024) - Diritti d'autore Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

I portoghesi s'interrogano sul risultato delle elezioni che hanno dato un leggero vantaggio al centrodestra di Alleanza Democratica, ma senza una maggioranza per governare. Quale sarà il ruolo dell'estrema destra, con i suoi 48 deputati? L'incognita di nuove elezioni per il Portogallo e per l'Ue