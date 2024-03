Regno Unito: Kate Middleton torna sui social media

Di Euronews Agenzie: AP

Diffusa la prima foto della principessa dopo l'operazione. Kate non appariva in pubblico dallo scorso Natale. "Grazie per i vostri gentili auguri", ha scritto la moglie del principe William

Pubblicata la prima foto di Kate Middleton, principessa del Galles, dopo l'intervento chirurgico all'addome di quasi due mesi fa. L'immagine è stata diffusa insieme a una dichiarazione in cui ringrazia il pubblico per il sostegno ricevuto.

La foto, che la ritrae con i figli, il principe George (10 anni, dietro), la principessa Charlotte (8 anni, a destra) e il principe Louis (5 anni, a sinistra), è attribuita al marito William, principe di Galles ed erede al trono, e si ritiene sia stata scattata a Windsor all'inizio della settimana.

Kate Middleton e i suoi figli Prince of Wales/AP

"Grazie mille per i gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi", ha scritto la moglie dell'erede al trono sui social media. "Augurando a tutti una felice festa della mamma".

I rumors sulla scomparsa di Kate Middleton

Per settimane sui social media si sono scatenate speculazioni sulla sua sorte, dopo che il 29 gennaio ha lasciato l'ospedale a seguito di una degenza di quasi due settimane dopo un'operazione programmata. Non era stata vista in pubblico dal giorno di Natale.

Nelle ultime settimane la famiglia reale è stata sottoposta a maggiori controlli, perché sia Kate che il re Carlo III non hanno potuto adempiere ai loro consueti doveri pubblici a causa di problemi di salute.

Carlo e Kate ricoverati per problemi di salute

Secondo la famiglia reale, Carlo è in cura per una forma non specificata di cancro, scoperta durante il trattamento di un ingrossamento della prostata. Il monarca ha cancellato tutte le apparizioni pubbliche durante il trattamento, ma è stato fotografato mentre si recava in chiesa e durante incontri privati con funzionari governativi e dignitari.

La principessa 42enne è stata operata il 16 gennaio. Le sue condizioni e i motivi dell'operazione non sono stati resi noti. Tuttavia, Kensington Palace, l'ufficio del principe William e di Kate, ha annunciato che non si tratta di cancro.

I commenti di Kensington Palace sullo stato di salute di Kate Middleton

Sebbene inizialmente il palazzo avesse dichiarato che avrebbe fornito solo aggiornamenti essenziali e che Kate non sarebbe tornata ai suoi doveri reali fino a Pasqua, il mese scorso è seguita una dichiarazione che, a fronte di voci e teorie cospirative, affermava che stava bene.

"Kensington Palace ha liberato il calendario della principessa per il tempo della sua guarigione a gennaio e forniremo solo gli aggiornamenti essenziali", ha dichiarato Kensington Palace il 29 febbraio. "Queste linee guida rimangono in vigore".

"Abbiamo visto la follia dei social media e questo non cambierà la nostra strategia", avevano detto i consiglieri reali al quotidiano The Sun e hanno aggiunto: "Ci sono state molte notizie sui social media, ma la principessa ha diritto alla privacy e chiede al pubblico di rispettarla".