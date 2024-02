Violenza sulle donne, l'appello di W20: "Lo stupro sia reato"

Di Euronews

La nuova legge europea sulla violenza contro le donne che sarà votata ad aprile non considera lo stupro un reato: la delegazione italiana del gruppo chiede al Parlamento europeo di non approvare il testo

PUBBLICITÀ

Il dibattito politico sulla violenza contro le donne è tutt'altro che concluso e non solo in Italia. E non si tratta di un problema solo italiano. I rappresentanti del prossimo vertice W20 che si terrà in Brasile sono stati invitati dalla leadership italiana del gruppo per uno scambio di opinioni su questo tema sempre più pressante. L'incontro si è svolto martedì nella sede del Parlamento italiano.

I modi per promuovere l'emancipazione femminile sono stati tra i principali punti di discussione dell'incontro. Anche la mancanza di una definizione comune di stupro nella prima legge europea sulla lotta alla violenza contro le donne è stata al centro dei colloqui di martedì.

"Il W20 lancia un appello per respingere la direttiva Ue che sarà votata dal Parlamento ad aprile - dice Linda Laura Sabbadini, responsabile della delegazione italiana del W20 -. Vogliamo che sia respinta perché non include lo stupro e gli abusi sessuali sul posto di lavoro. Questo significa anche ignorare i requisiti della Convenzione di Istanbul".

Recenti sondaggi mostrano che la situazione in Italia è grave come nel resto d'Europa. Anche se il paese non ha bloccato la criminalizzazione dello stupro a livello europeo, è necessario fare di più per affrontare qualsiasi forma di violenza di genere.

"A questo punto il governo italiano deve dare prova di coerenza - dice Sabbadini -. Se l'Italia ha votato a favore della criminalizzazione dello stupro in Europa, le leggi italiane devono essere migliorate".

Nonostante siano stati stanziati più fondi per le organizzazioni femminili, il femminicidio non è riconosciuto come reato a sé stante dalla legge italiana. "Credo che ora ci sia più attenzione sul tema - dice Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare sulla violenza contro le donne -. E questo non perché le storie di donne uccise per mano dei loro partner siano diventate notizie da prima pagina, ma piuttosto perché non solo le donne, ma soprattutto gli uomini sono diventati più consapevoli del problema".