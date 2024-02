Di Euronews

Decine di studenti e ballerini hanno inscenato un flash mob in Piazza di Spagna a Roma per manifestare contro le violenze sulle donne. Più di tre donne su dieci hanno subito violenze nel corso della loro vita

Venti ballerini e cinquanta studenti del Liceo Dante Alighieri hanno inscenato mercoledì un flash mob in Piazza di Spagna a Roma per l'edizione della Capitale di "One Billion Rising", la mobilitazione contro la violenza sulle donne. La manifestazione, organizzata in ottanta eventi in tutta Italia, si svolge ogni anno nel giorno di San Valentino.

One Billion Rising è stato fondato da Eve Ensler, autrice de "I monologhi della vagina". Dal 2013 riunisce migliaia di persone ogni 14 febbraio nelle strade e nelle piazze di centonovanta Paesi del mondo che danzano insieme sulle note di "Break the Chain", manifestando contro la violenza su donne e ragazze. I partecipanti possono imparare la coreografia online attraverso un sito web specifico che mostra tutti i movimenti.

Oltre il 35 per cento delle ha subito violenze

La violenza contro le donne e le ragazze è una delle più diffuse e devastanti violazioni dei diritti umani nel mondo, commenta l'organizzazione. Si stima che il 35 per cento delle donne abbia subito violenza in qualche momento della propria vita. In alcuni Paesi, questa percentuale raggiunge il 70 per cento.

Ogni anno, per il giorno di San Valentino, l'organizzazione invita un miliardo di donne a sollevarsi, danzare e connettersi in tutto il mondo per chiedere la fine di questa violenza, per dimostrare la forza collettiva e la solidarietà globale al di là di tutti i confini. Gli eventi si svolgono da 13 anni.