L'informatore dell'Fbi, che ha accusato Joe Biden e suo figlio Hunter di aver ricevuto una mazzetta da cinque milioni di dollari, andrà a processo per falsa testimonianza. Rischia fino a 25 anni

Il procuratore speciale David Weiss che sta indagando sul caso di Hunter Biden su una possibile corruzione in Ucraina ha depositato le accuse di falsa testimonianza contro il testimone Alexander Smirnov che ha agito come informatore dell'Fbi nelle dichiarazioni contro la famiglia Biden.

Smirnov è accusato di aver mentito alle autorità nelle dichiarazioni rilasciate all'Fbi nel 2020 sulla tangente da cinque milioni di dollari che coinvolgeva il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e una società energetica, Burisma.

Secondo le dichiarazioni di Smirnov, i cinque milioni di dollari sarebbero stati pagati sia a Hunter Biden che a Joe Biden tra il 2015 e il 2016 per evitare indagini sulla società.

Smirnov avrebbe mentito per questioni politiche

Il procuratore attribuisce motivazioni politiche a questa falsa testimonianza, poiché Joe Biden è stato accusato per anni senza prove soltanto per intentare una causa contro il presidente**.**L'estate scorsa, i repubblicani hanno definito eroica la testimonianza di Smirnov e hanno chiesto che l'Fbi la rilasciasse integralmente.

Weiss ha già incriminato Hunter Biden per presunto acquisto e possesso illegale di una pistola e per presunti reati fiscali. Questa volta accusa Smirnov di falsa testimonianza. Secondo il procuratore, non ci sono prove a sostegno delle affermazioni di questa fonte confidenziale.

Testimonianza senza prove fisiche o documentali

L'atto d'accusa di 37 pagine del procuratore speciale non nomina la famiglia Biden, anche se il contesto non lascia dubbi. Nel testo si legge che l'imputato ha commentato informazioni false nel 2020 "su una figura politica di spicco e su suo figlio".

"Nonostante i ripetuti ammonimenti a fornire informazioni veritiere all'Fbi e a non creare prove, l'imputato ha fornito all'Fbi false informazioni denigratorie sul Pubblico Ufficiale 1, un funzionario eletto dell'amministrazione Obama-Biden che ha lasciato l'incarico nel gennaio 2017, e sull'Uomo d'affari 1, il figlio del Pubblico Ufficiale 1, nel 2020, dopo che il Pubblico Ufficiale 1 è diventato candidato alla Presidenza degli Stati Uniti d'America", si legge nel documento.

L'accusa smonta così la principale testimonianza contro Joe Biden. Il procuratore afferma che l'imputato ha trasformato i suoi contatti di routine in Birmania e con la società ucraina Burisma in accuse infondate di corruzione contro Joe Biden.

Le prime dichiarazioni dell'informatore

Smirnov, comparso in tribunale a Las Vegas, rischia una pena detentiva massima di 25 anni. Il giudice ha fissato per il 20 febbraio l'udienza per l'arresto di Smirnov, che è stato fermato all'aeroporto di Las Vegas dopo essere arrivato negli Stati Uniti dall'estero.