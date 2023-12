Di Euronews

Nove nuovi capi di accusa contro il figlio del capo di Stato Usa. Secondo il procuratore David Weiss, Hunter Biden avrebbe speso milioni di dollari in droghe, escort e hotel di lusso invece di pagare le tasse. Rischia fino a 17 anni di carcere

PUBBLICITÀ

Nuova tegola per l'inquilino della Casa Bianca. Il procuratore speciale David Weiss ha presentato nove nuove accuse contro Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, per reati fiscali. Nell'accusa, il procuratore sostiene che Hunter Biden "è stato coinvolto per quattro anni in uno schema fraduolento per non pagare circa 1,4 milioni di dollari in tasse federali dovute per gli anni fiscali 2016- 2019 e da gennaio 2017 fino al 2020, e per eludere l'accertamento delle imposte per l'anno fiscale 2018". Si tratta del secondo procedimento dopo quello avviato in Delaware, sempre da parte di Weiss, per il mancato pagamento di tasse e dichiarazioni fraudolente all’Fbi nell’acquisto di una pistola.

Soldi evasi spesi in droghe, escort e hotel di lusso

Il procuratore, riporta la Cnn che avrebbe avuto accesso ai documenti giudiziari non ancora resi pubblici, accusa il figlio del presidente Usa di aver "aver speso milioni di dollari per uno stile di vita stravagante invece che pagare le tasse".

"Ha speso milioni di dollari in uno stile di vita stravagante piuttosto che pagare le tasse", secondo l'accusa, che afferma che "tra il 2016 e il 15 ottobre 2020, l'imputato ha speso questo denaro in droghe, escort e fidanzate, hotel di lusso e proprietà in affitto, auto esotiche, abbigliamento e altri oggetti di natura personale, in breve, tutto tranne le tasse".

L'accusa fa anche riferimento al libro di memorie di Hunter Biden del 2021, "Beautiful Things", in cui descriveva alcune delle sue lotte personali contro la dipendenza e l'abuso di sostanze. Secondo i pubblici ministeri, Biden ha ricevuto oltre di 140.000 dollari per il libro da gennaio al 15 ottobre 2020.

Nel comunicato che annunciava le nuove accuse, il Dipartimento di Giustizia ha fatto sapere che Hunter Biden potrebbe rischiare un massimo di 17 anni di carcere se condannato per le accuse.

L'avvocato di Hunter Biden Abbe Lowell ha commentato la notizia. "Sulla base dei fatti e della legge, se il cognome di Hunter fosse stato diverso da Biden, le accuse nel Delaware e ora in California non sarebbero state presentate", ha detto Lowell.