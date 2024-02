Cosa sono gli Ngt e perché stanno suscitando tante polemiche nell'Ue

Il Parlamento europeo ha votato a favore di una regolamentazione più flessibile per l'uso delle nuove tecniche genomiche (Ngt) sulle piante. Una decisione che ha acceso non pochi dibattiti sui vantaggi e sulla sicurezza. Ma cosa sono esattamente le Ngt e in che modo si distinguono dagli Ogm?

PUBBLICITÀ

Il Parlamento europeo sta cercando di esentare alcune varietà vegetali dalle severe norme che regolano le Nuove tecniche genomiche (Ngt). Il metodo ha attualmente una regolamentazione simile a quella utilizzata per gli organismi geneticamente modificati (Ogm).

Ngt: un rischio o un'opportunità?

Se da un lato i sostenitori vedono in questo metodo un'opportunità per coltivare sementi più resistenti, dall'altro i critici hanno sollevato preoccupazioni sui potenziali rischi associati alla tecnica.

Le Ngt promettono di creare varietà vegetali resistenti alla siccità, ai parassiti e alle malattie. Ma cosa sono esattamente queste tecniche? Il professor Bendahmane, direttore di ricerca Inrae presso l'Ens di Lione, le sta applicando attivamente alle rose.

"Queste nuove tecnologie ci permettono di indirizzare i geni all'interno del genoma con precisione chirurgica, come se stessimo usando delle forbici, in modo molto preciso, senza impattare altre parti del genoma", spiega Bendahmane. "Possiamo introdurre una funzione o migliorare la funzione desiderata. Il tempo risparmiato è sostanziale ed è ancora più significativo perché è più preciso e ci rivolgiamo solo alla parte che vogliamo migliorare".

La ricerca sulle rose non solo fa luce sulle loro risposte alla temperatura, a vantaggio della coltivazione di rose ornamentali e cosmetiche, ma "fornisce anche preziose indicazioni per altre piante, in particolare gli alberi da frutto, che sono più difficili da studiare", ha aggiunto il professore. "Molti alberi da frutto stanno sperimentando una fioritura più precoce, che interrompe l'impollinazione e porta a perdite di raccolto".

Le differenze tra Ngt e Ogm

In Europa, questo metodo è attualmente regolamentato in modo simile agli Ogm. Ma quanto sono simili le due tecniche? Georges Freyssinet, presidente dell'Associazione francese delle biotecnologie vegetali, chiarisce come "queste tecnologie sono totalmente diverse dal metodo che usavamo prima, perché nella transgenesi si introduce un nuovo gene, mentre ora si modifica semplicemente un gene esistente".

"Quello a cui stiamo assistendo con il cambiamento climatico è una ridistribuzione delle malattie. Gli insetti stanno migrando da sud a nord e l'aumento dell'umidità sta portando a un'impennata delle infezioni fungine". Di fronte a questi cambiamenti della natura, dobbiamo reagire più rapidamente e "queste tecnologie, che accelerano la ricerca e lo sviluppo, dovrebbero permetterci di sviluppare piante in grado di adattarsi alle variazioni future".

I timori degli agricoltori per gli Ngt

Tuttavia, alcuni agricoltori considerano queste piante modificate con le Ngt come potenzialmente dannose per l'agricoltura.

Christian Foilleret, ex agricoltore e attivista dell'associazione Faucheurs Volontaires, è di questo parere. "Le Ngt sono tra le mie preoccupazioni e quelle della Confederazione rurale. È una grande preoccupazione se questo passa, perché crea un precedente per la brevettazione di esseri viventi, con molti potenziali abusi. Andremo verso un'agricoltura ancora più improntata alla produttività e capitalista".

Quali soluzioni esistono per l'agricoltura in un mondo che si riscalda

"Oggi esistono approcci alternativi. Nella mia azienda agricola, do priorità alla padronanza delle tecniche esistenti e al loro adattamento a piante specifiche", dice Foilleret. "Non possiamo coltivare ovunque una coltura qualsiasi: le piante devono essere adatte al loro ambiente".

"Gli studi hanno persino dimostrato che i pomodori prosperano senza acqua. Ma continuiamo a trascurare la ricerca sulle piante, a favore della manipolazione genetica".

In Europa, negli ultimi cinquanta anni, si è registrato un calo del 30 per cento dei raccolti, che ha spinto alcuni a chiedere un cambiamento nel modo di gestire l'agricoltura. Tuttavia, nonostante il metodo Ngt sia utilizzato in altre parti del mondo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha messo in guardia dai potenziali problemi di sicurezza legati alla sua applicazione.