Dopo il sì della Turchia, era atteso anche il via libera di Budapest che non è arrivato: i membri del partito di governo Fidesz hanno boicottato una sessione del parlamento convocata dall'opposizione per ratificare l'adesione della Svezia alla Nato