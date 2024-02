Di Euronews

Si tratta del quarto ciclo di test per la Corea del Nord da inizio gennaio. Pyongyang punta a migliorare la flotta e aspira a costruire sottomarini nucleari

La Corea del Nord ha prolungato una serie di test provocatori che prevedono il lancio di alcuni missili da crociera in mare. Il leader del Paese Kim Jong-un ha chiesto ai suoi militari di **intensificare i preparativi per la guerra,**mentre visitava il cantiere navale a Nampho, sulla costa occidentale.

I lanci, che rappresentano il quarto ciclo di test di missili da crociera nordcoreani nel 2024, sono avvenuti poche ore dopo che i media statali hanno riferito come Kim abbia ribadito la sua attenzione al miglioramento delle forze navali durante l'ispezione.

Marina militare nordcoreana per contrastare Corea del Sud, Giappone e Usa

Negli ultimi mesi Kim ha enfatizzato il suo sforzo per costruire una marina militare dotata di armi nucleari per contrastare quelle che considera le crescenti minacce esterne poste da Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. La cooperazione militare tra i Paesi si è intensificata, secondo Kim, per far fronte alle armi nucleari e al programma missilistico nordcoreani.

La Corea del Nord ha bisogno di tempo per rafforzare la flotta

L'agenzia di stampa nordcoreana Kcna non ha specificato i tipi di navi da guerra in costruzione a Nampho, ma ha detto che sono legate a un piano quinquennale di sviluppo militare stabilito durante un congresso del partito al potere all'inizio del 2021.

Mentre la Corea del Nord ha dimostrato rapidi progressi nell'espandere la sua linea di missili terrestri a capacità nucleare, gli esperti dicono che le ambizioni navali di Kim potrebbero richiedere molto più tempo, risorse e progressi tecnologici. La maggior parte dei suoi sottomarini, ormai obsoleti e alimentati a diesel, può lanciare solo siluri e mine, e gli esperti sostengono che l'obiettivo dichiarato da Kim di realizzare sottomarini a propulsione nucleare è in gran parte irrealizzabile senza una significativa assistenza esterna.